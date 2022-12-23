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韓國法務部擬定年終特赦名單 前總統李明博入列
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定期契約勞工屆滿離職 可請領失業給付

2022/12/23 18:55
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）新年將至，勞動部今天提醒與雇主簽訂定期契約的勞工，若因定期契約屆滿而離職，也能依據就業保險法相關規定申請失業給付、職業訓練生活津貼等補助，以保障基本生活。

勞動部發布新聞指出，為了保障定期契約勞工的給付權益，就業保險法第11條規定，被保險人因定期契約屆滿離職，逾1個月未能就業，且離職前1年內，契約期間合計滿6個月以上者，也可視為非自願離職。

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勞動部說，因此，定期契約勞工若符合失業給付請領條件，可在離職退保後2年內，檢附定期契約屆滿離職證明等文件，親自向公立就業服務機構辦理求職登記，申請失業給付。

勞動部舉例說明，民眾在111年1月至4月從事定期契約工作，同年5至6月從事不定期契約工作後自行離職，同年8月至10月再受僱從事定期契約工作屆滿離職，超過1個月未能就業，因離職前1年內定期契約前後已合計滿6個月以上，可視為非自願離職，即可依法提出失業給付申請。（編輯：管中維）1111223

#勞動部
#就業保險法
#失業給付
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