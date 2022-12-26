陳吉仲：守好禽流感防疫 農曆年前充分供應雞蛋

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農委會主委陳吉仲（圖）26日前往基隆市，出席農委會水產試驗所舉辦的成果記者會，他接受媒體聯訪時表示，政府會全力守好禽流感的防疫，讓消費者享受到國內生產的雞蛋，也會執行到位，讓農曆年前能充分供應民生必需品。中央社記者王朝鈺攝 111年12月26日

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）農委會主委陳吉仲今天表示，日本等國禽流感疫情嚴重，政府會全力守好禽流感防疫，讓消費者享受到國內生產的雞蛋，政府也會執行到位，讓農曆年前能充分供應民生必需品。

陳吉仲下午前往基隆市，出席行政院農業委員會水產試驗所舉辦的「資源復育物種繁殖研發成果記者會」。

水試所指出，近年執行漁業資源復育物種繁殖計畫，針對大洋性、陸棚性及定棲性魚介貝類進行種原蒐集與繁殖試驗，已蒐集近20物種，除建立水晶鳳凰螺等物種繁殖技術及生產種苗放流外，更創全球首例黑䱛的繁殖，為復育台灣沿近海漁業資源踏出堅實的一步。

陳吉仲接受媒體聯訪，被問到雞蛋價格問題時表示，先前蛋價上漲是因原物料，尤其黃豆、玉米價格高漲，導致飼料成本上漲，使得雞蛋生產成本增加，蛋價跟著上漲；近期蛋量供應充足，蛋價在1、2個月前，已從每台斤新台幣42.5元，回到40.5元。

他指出，現在要確定的是，農曆年前每天至少要供應12萬箱、每箱200顆雞蛋供全國消費者，目前日本、韓國、歐盟、美國等禽流感嚴重，造成蛋價大幅上漲。

陳吉仲表示，政府會全力守好禽流感的防疫，讓全國消費者享受到國內生產的雞蛋，上午並召開全國禽流感防疫會議，政府也會執行到位，讓農曆年前能充分供應民生必需品。

他指出，今年截至昨天為止，國內因禽流感撲殺共10萬隻家禽，以國內在養1億多隻計算占比非常低，不像日本撲殺700餘萬隻家禽、韓國撲殺270餘萬隻。

陳吉仲表示，以目前的資訊來看，禽流感對國內養鴨生產量影響微乎其微，最近因為天氣寒冷，薑母鴨等需求增加，鴨農會很樂意持續供應所需鴨肉。（編輯：戴光育）1111226