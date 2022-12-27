新竹峨眉5.2度 吳德榮：112年初再迎冷空氣

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（中央社記者張雄風台北27日電）根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣峨眉鄉攝氏5.2度。氣象專家吳德榮表示，今、明兩天氣溫升，明年1月2日起至5日，又一波冷空氣南下，預估強度未達大陸冷氣團。

中央氣象局今天發布低溫特報，今晨至上午輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生；新竹、苗栗、雲林、台南、南投有6度以下氣溫（橙色燈號）發生。

根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣峨眉鄉5.2度、苗栗縣西湖鄉5.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天氣溫升，西晴、東偶局部短暫雨；西半部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，仍應注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天下午起至明年1月1日，受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定，無冷空氣，北台灣因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，31日、明年1月1日氣溫微升，跨年迎曙光的活動，迎風面北部、東半部因雲多、偶有局部短暫雨，並不理想。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明年1月2日起至5日，另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬的強度偏弱，並未達大陸冷氣團標準，更沒有與前2波寒流相提並論的條件；但因為是期末模擬，有一定的「不確定性」，應持續觀察。（編輯：謝雅竹）1111227