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空氣污染防制方案屆期 新目標擬增訂臭氧標準

2022/12/27 11:38
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（中央社記者張雄風台北27日電）現階段空氣污染防制方案將於112年到期，環保署今天表示，已經在研擬新的目標，除現行以PM2.5為標準外，也會增訂臭氧標準；除全國目標外，預計會另外規劃中南部的目標。

行政院環境保護署今天舉辦「111年空氣品質監測結果統計」記者會。今年1月至11月全國細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度為12.5微克/立方公尺（µg/m³），預估全年年平均將首次低於13µg/m³，空氣品質為歷年最佳。

環保署進一步說明，行政院核定的空氣污染防制方案（109年至112年）年平均濃度目標為15µg/m³，今年也是自109年起連續3年達標，分別為109年14.1µg/m³、110年14.4µg/m³。

現階段空氣污染防制方案將在明年到期，環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，目前已經在研商新的標準，預估還是會往下加嚴，但確定的數字仍需要詳細評估，預計明年年中（6、7月）會定案；全國目標訂定後，也會請各縣市政府提出地方的改善目標，預計明年底完成。

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蔡孟裕表示，新的標準除加嚴PM2.5外，由於目前要加強臭氧防制，因此也會新設臭氧標準，同樣在研議中；除了全國的防制目標外，也會另外設定中南部（台中以南）的目標，做為分區改善的標準，這部分也仍在討論中。

至於外界關心屏東測站設於國家公園範圍內，可能對有人群活動的聚落空氣品質監測失真，蔡孟裕說，目前與地方討論，因為還有評估涵蓋人口數等資訊，可能會在枋寮或枋山設置一個新的測站，希望能在明年啟用。（編輯：陳政偉）1111227

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