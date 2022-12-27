若需退燒藥實名制 健保署長：3天內可建置上路

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中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣普拿疼退燒藥缺貨，食藥署26日開會盤點存量，確定供應充足，暫無限購令；健保署長李伯璋（中）27日接受媒體聯訪時表示，若未來需實名制，估3天內可完成建置、上路。中央社記者陳婕翎攝 111年12月27日

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣普拿疼退燒藥缺貨，食藥署昨天開會盤點存量，確定供應充足，暫無限購令，健保署長李伯璋今天說，若未來需實名制，估3天內可完成建置、上路。

據食藥署昨天會議結論，相較今年5、6月期間，國內疫情上升，目前乙醯胺酚藥品需求緩和許多，隨著今年第3季及第4季大量乙醯胺酚原料藥輸入，加上隔離政策鬆綁，藥品產能穩定，乙醯胺酚藥品製劑庫存約為2.7個月健保用量、原料藥庫存有10個月以上健保用量。

從口罩實名制、快篩實名制，健保署健康存摺扮演重要角色，李伯璋今天上午出席「健康存摺SDK串聯健康新服務應用」分享會，他在中場休息時間接受媒體聯訪時表示，過去口罩及快篩實名制都是新系統建立，但在行政院要求之下，健保署仍趕在3天完成建置。

中國疫情持續升溫，若台灣未來需要走到退燒藥實名制，李伯璋認為，由於健保本來就有開立藥物相關系統，這次只是在現有程式中調整開藥限制，把相關數據改為限購數量即可，處理相對單純，相信到時候建置處理可以少於3天。

李伯璋表示，衛福部已經與藥廠及藥局業者進行盤點，確認退燒藥物存量足夠，呼籲民眾不要盲目搶購，有需要再購買，以藥師公會提供的建議，發燒服用退燒藥時，最多1天只需服用4顆、5天需20顆，以四口之家而言，備有80顆即可。（編輯：張雅淨）1111227