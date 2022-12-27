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11歲吳宗修奪315面武術金牌 再獲金氏紀錄認證

2022/12/27 16:08（12/27 16:21 更新）
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從5歲開始習武的吳宗修（左2），繼7歲時以最小年紀最多武術金牌（158面）獲金氏世界紀錄，剛滿11歲的吳宗修再以315面金牌獲金氏紀錄認證，民進黨立委張廖萬堅（左）27日頒發獎狀肯定。（張廖萬堅服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月27日
從5歲開始習武的吳宗修（左2），繼7歲時以最小年紀最多武術金牌（158面）獲金氏世界紀錄，剛滿11歲的吳宗修再以315面金牌獲金氏紀錄認證，民進黨立委張廖萬堅（左）27日頒發獎狀肯定。（張廖萬堅服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月27日
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（中央社記者郝雪卿台中27日電）從5歲開始習武的吳宗修，繼7歲時以最小年紀最多武術金牌（158面）獲金氏世界紀錄後，剛滿11歲的吳宗修再以315面金牌獲金氏紀錄認證，民進黨立委張廖萬堅今天頒發獎狀肯定。

張廖萬堅表示，他與台中市議員林祈烽今天舉辦頒獎活動表揚吳宗修，肯定吳宗修於9月獲得第2次金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證，吳宗修由父親吳晉杰陪同出席領獎。

談到如何結緣，張廖萬堅指出，他是因為協助朋友的電影公司找「武術小子」角色時，想到3年前即打破金氏世界紀錄的吳宗修，順利牽線介紹給導演朱延平，也圓了吳宗修想要拍電影的夢想，電影預計明年暑假上映。

滿11歲的吳宗修，張廖萬堅表示，在國際武術各項比賽中橫掃千軍，迄今已勇奪315面金牌，9歲時吳宗修即打破7歲時留下最小年紀最多武術金牌（158面）的金氏紀錄，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，直到今年9月才正式獲得金氏世界紀錄認證書。

張廖萬堅說，吳宗修3歲時太過好動，但吳爸爸非常有耐心，陪伴兒子進而引導去學習跆拳道與武術，後來在國際賽事上，發現吳宗修的天份，也順利拿下一面又一面的金牌，甚至締造金氏世界紀錄殊榮，這正說明，引導興趣進而教導，孩子的表現常常令人驚奇。

目前就讀台中市光復國小音樂班的吳宗修表示，他在7歲10個月第1次得到金氏世界紀錄認證後很開心，因為他做到很多人做不到的事；這次又得到1次金氏世界紀錄認證，更開心因為打破自己的紀錄也打破以前所有人的紀錄。

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吳宗修說，他曾在9歲時許下生日願望，一個是演出電影，一個是超越偶像李小龍，雖然超越李小龍很難，但他不會放棄會繼續努力；10歲時實現當演員的願望，印象最深刻的是，吊鋼絲在空中倒立轉，從早到晚雖然很累但還是努力硬撐，留下最好看的畫面。

吳晉杰認為，讀萬卷書不如行萬里路，從兒子幼稚園大班開始，就帶著兒子到台灣各地比賽，甚至到世界各地比賽，也讓兒子在比賽中、生活中學習，如何用英文在國外問路、買門票、訂房間與外國人交談，這些社會化的經驗，都是在課堂上學習不到的。（編輯：戴光育）1111227

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