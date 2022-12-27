台糖沙拉油、砂糖續凍漲 首攜通路擴大平價專區

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（中央社記者曾智怡台北27日電）農曆年將至，台糖預估年貨商機將挹注整體業績近3成；配合穩定物價，台糖的3公升沙拉油及小包裝砂糖持續凍漲，並將在明年元月首次配合各通路平價商品專區，供應5大類民生必需品。

台糖今天舉辦「兔歲欣開幸福花 台糖多款年貨登時走」記者會，台糖指出，隨著疫情趨於穩定，新年景氣也有跟著解封好轉的趨勢，過去兩年春節期間的餐飲收入幾乎腰斬，平均住房率也減少3成多；不過目前兔年整體訂桌率及訂房率已有8成滿，營業狀況樂觀，餐飲營收預估會較今年提升3成。

台糖觀察到，過去3年台糖冷凍年菜的銷售業績即逐年攀升，兔年業績更可望提升18%。

台糖主管坦言，休憩事業部過去兩三年很辛苦，台北會館住房率曾經是零，現在已見復甦，平日住房率達7、8成，假日一房難求，因此有信心業績能急起直追。

另外，近年雖有疫情，台糖年節禮盒銷售情勢仍逆風高飛，以111年春節為例，即較前一年成長16%。台糖指出，截至12月中，年節禮盒的預訂銷售狀況已接近111年業績，預期兔年整體銷售狀況將突破5000萬元。

農曆年即將到來，台糖表示，明年1月全台20家蜜鄰超市皆會設置平價商品專區，提供有機米、食用油、砂糖、罐頭，以及安心豚冷藏、冷凍生鮮豬肉等5大類民生必需品，同時也會供應給家樂福、全聯、統一超商、全家等各大通路。

媒體關切年後相關產品是否會上漲，台糖主管表示，小包裝砂糖一公斤36元，定價不會更動，供給糖商、飲料業者的大包糖則「跟著國際糖漿價格走」，現在價格較雖過去平均值高、但並無差太多，價格相對穩定，豬價也正常。

另外，小包裝沙拉油定價也不會更動，大宗沙拉油則維持市場最低價，並有限制額度銷售。

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展望後續，台糖最大計畫是豬場改建，將複製東海豐循環園區的豬場經驗至其他13座豬場，台糖表示，行政院長蘇貞昌希望明年底全部完成，後年開始養豬。

目前第一期陸續完工驗收，第二期遇上建築成本大漲、工人難找，正在趕工，相信完工後「對畜殖業有顛覆性影響」，因是友善環境豬場；未來養豬數也會從每年30萬增長到50萬，規劃由小農幫忙養豬，台糖負責銷售豬肉，採分潤模式。（編輯：楊凱翔）1111227