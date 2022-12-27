早安世界》世紀風暴全美近50死 韓國旅遊團受困大雪結果很暖心

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世紀風暴全美近50死 韓旅遊團受困被紐約人請到家裡共度平安夜

威力強大的冬季風暴席捲美國各地，大量積雪將部分民眾困在屋內，並導致數十萬戶家庭和商家停電，據美聯社報導，風暴範圍從靠近加拿大的五大湖，延伸到美國與墨西哥邊界的格蘭河，在全美各地已經造成近50人死亡。在嚴寒天候中，傳出一則暖心的新聞；據紐約時報報導，一個韓國旅遊團搭乘的廂型車23日在紐約州威廉斯維爾受困，原本想和附近居民借工具鏟雪脫困，卻獲邀進入屋內共度難忘的耶誕週末。（看完整報導）

白天氣溫漸回升 28日起水氣增大台北有雨 北部東半部難見新年曙光

中央氣象局表示，27日白天氣溫逐漸回升，各地早晚氣溫仍偏低，高雄以北局部地區有10度以下低溫，中南部日夜溫差較大，同時，27日水氣稍增，迎風的基隆北海岸、東半部有零星短暫雨，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲天氣，大台北山區也有零星短暫雨。氣象局預報員葉致均指出，28日起水氣明顯增多，大台北、宜蘭、基隆北海岸都有短暫雨，其中宜蘭及東北角地區可能有局部大雨，中南部影響不大。類似的降雨情況會一直持續至31日，北部及東半部民眾看見新年第一道曙光的機會不高。（看完整報導）

全球景氣降溫時間恐拉長 財部：國安基金不排除護盤2年

財政部代理部長阮清華26日在立法院被問到，如果經濟景氣繼續不回溫，國安基金是否春節股市封關前不退場，甚至在未來兩年繼續進場，阮清華表示「不排除」，因為這次經濟狀況比2009金融危機更嚴重一些。有立委追問，之前官員說現在景氣是史上最佳，為何阮清華現在卻說經濟狀況比全球金融危機時更嚴重，阮清華說明，他講的意思是指「現在的經濟狀況影響比較久」。（看完整報導）

疫情預估2月初再現高峰日增約3萬例 退燒藥販售暫不採行實名制

中央流行疫情揮中心指揮官王必勝26日表示，國內這幾天COVID-19單日新增病例數都較上週同期增幅達2成以上，甚至超過3成，增加趨勢加速，預估台灣Omicron第3波疫情將起，初步估計高峰人數約日增3萬例左右，可能落在2月初。對於現階段部分退燒藥缺貨，王必勝盼盡量不要走到實名制這一步。食藥署同日與多家業者開會，盤點退燒藥存量，確定供應充足，暫無限購令，但考量逾8成原料藥來自中國，提醒業者增加原料藥的預備來源。（看完整報導）

博客來假承攬案勞檢將罰6至300萬 清潔婦把律師「用完即丟」挨批

網路書店博客來與清潔人員爆出簽訂「承攬契約」勞資糾紛案，勞動部及台北市勞動局26日派員勞檢，確認雙方屬勞雇契約。北市勞動局表示，檢視公司提供資料，發現該公司未置備勞工名卡、工資清冊，也未依勞工工作年資核予特別休假，認定博客來違反勞基法第7條、第23條及第38條規定，將開罰最低6萬元、最高300萬元。至於社會關注未投保勞工保險部分，勞保局表示，會再進一步審視勞檢資料，依法辦理。為這起勞資糾紛案提供無償諮詢股務的律師陳又新在網路貼文引發高度關注，問題因此獲得解決，但當事人在博客來出面之後就解除與他的委任關係，讓同業為大呼不值。（看完整報導）

北市立委補選 中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

2022年九合一大選結束，隨之而來的是台北市第3選區（中山區和北松山區）立委蔣萬安出任市長之後要進行的補選，由當選連任的國民黨籍市議員王鴻薇對上2020年立委選舉以些微票差敗給蔣萬安的民進黨籍候選人吳怡農。這個選區長年藍大於綠，2008年以來只有2014年市長選舉不是由藍營候選人勝出，但長期來看，藍綠「催票率」差距逐漸縮小。（看完整報導）

國防兵力結構調整3亮點 義務役期引進美軍訓練、二兵月薪可達2萬元

義務役延長方案預料將在27日公布，國防部長邱國正日前曾指出，依規定義務役期延長要公告1年後實施，若今年底前完成公告，公告滿1年後可在113年實施，即從113年1月1日起，年滿18歲男性的役期將從4個月延長為1年，但確切細節仍以公布版本為主。若是112年公告，得再經過1年，也就是114年才實施。總統蔡英文27日將報告「強化全民國防兵力結構調整方案」，其中3大亮點包括明確防衛任務，將兵力結構區分為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統等4大區塊；導入美軍等最新模組化訓練模式；大幅調升義務役薪資，以兼顧服役期間經濟生活。（看完整報導）

民法成年歲數元旦起下修至18歲 記大功大過仍須通知家長

112年1月1日起，民法規定的「成年」年齡下修至18歲，也就是國民年滿18歲就屬於民法所謂的「完全行為能力人」，可從事有效法律行為，如簽訂租約、銀行開戶、購買機車。至於18歲學生校內行為是否需家長同意，教育部26日說，記大功大過以上獎懲事件仍須通知家長，至於課業輔導需經家長同意，將討論研修規定。（看完整報導）

北韓無人機入侵 南韓數次射擊警告派戰機反擊1架墜毀

南韓交通部26日暫停金浦機場與仁川國際機場所有航班起降約1小時，但並未說明原因。南韓合同參謀本部同日表示，26日上午發現一架疑似北韓的無人機入侵領空，隨即進行警告射擊，之後更派出戰機，嘗試將無人機擊落。據韓聯社報導，上午在江原道墜毀的輕型攻擊機KA-1就是為前往支援的戰力之一。這架KA-1從江原道原州基地起飛後，11時40分左右墜毀在江原道橫城郡一處田地，機上2人安全逃生。（看完整報導）

中國疫情爆發 北京外籍醫師：30多年未見急診室如此緊繃

中國防疫政策180度大轉彎，大規模確診潮隨之爆發，醫療人員疲於奔命。據路透社報導，有30多年急診室經歷的北京外籍醫師柏恩斯坦表示，他任職的醫院每天送來的病患不斷增加，幾乎全都是年長者，其中許多人感染COVID-19，病況嚴重且有肺炎症狀。他說，從沒見過像現在如此緊繃的情況。同時，印度出現自中國返鄉者染病首例，引起民眾憂慮，地方政府開始加嚴防疫措施。生策會會長、前中研院院長翁啟惠表示，1年多來變異株都停留在Omicron系列，如果沒有再出現不同於Omicron的變異株，應該比較可以控制，但現階段看來，中國大陸及印度會是最大變數。（看完整報導）