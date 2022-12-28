桃園以北、東部有雨 中南部日夜溫差大

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中央氣象局表示，28日桃園以北及東半部有局部短暫雨。圖為民眾撐傘走在淡水老街。（中央社檔案照片）

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（中央社台北28日電）中央氣象局表示，今天迎風面水氣增多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹以南則為多雲到晴。白天北台灣偏涼，高溫約攝氏17至19度，其他地方21至25度，中南部日夜溫差大。

氣象局網站發布訊息指出，今天東北季風增強，迎風面水氣增多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間長，有局部大雨發生的機率，新竹以南為多雲到晴。

氣象局表示，各地早晚偏涼、偏冷，西半部及東北部低溫在11到15度，花東約16到18度，清晨受輻射冷卻影響，新竹至高雄及南投仍有局部10度以下低溫，請做好保暖工作。白天北台灣偏涼，高溫約17至19度，其他地方在21至25度，中南部日夜溫差大。

東北風偏強，台南以北，東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，傍晚起風力會進一步增強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖陣風會來到9至10級，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區也有較強陣風。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天東北季風增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，雲嘉南、高屏空品區清晨至上午零星地區可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1111228