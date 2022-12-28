中華郵政優化i郵箱服務 新增悠遊付、街口支付

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）中華郵政公司今天宣布，全國i郵箱即日起新增「悠遊付」及「街口支付」刷讀掃碼繳付i郵箱寄件郵資服務。

中華郵政發布新聞稿，為提供民眾便捷與多元的i郵箱服務，持續優化自助取件、寄件功能及金流支付工具，全國i郵箱即日起新增「悠遊付」及「街口支付」刷讀掃碼繳付i郵箱寄件郵資服務。

中華郵政表示，繼開放郵政金融卡、儲值卡（悠遊卡、一卡通及愛金卡）及一卡通MONEY於i郵箱繳付郵資後，為擴增多元支付管道，即日起再增提供悠遊付及街口支付服務。

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民眾使用i郵箱自助寄件時，只要將郵件封裝完妥，攜至鄰近i郵箱，於寄件郵資付款方式頁面，選擇行動掃碼支付，出示行動裝置上的悠遊付或街口支付條碼（如QR Code），由i郵箱掃描器自動刷讀掃碼，掃碼成功支付後，將同時於i郵箱及行動裝置上顯示交易成功訊息（取消者也相同），並自悠遊付或街口支付帳戶內扣除款項。

中華郵政在全國郵局、學校、社區、活動中心、商場及捷運站等處，已布建逾2400座i郵箱，提供民眾24小時全年無休自助取寄郵件服務，落實無接觸科技防疫理念。（編輯：張雅淨）1111228