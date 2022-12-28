17項達文西手術比照胸腹腔鏡納健保 年近千人受惠

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）健保署今天宣布，「肝部分切除術」等17項達文西機械手臂輔助手術將納健保，預估未來每年近千人受惠，平均每人省下新台幣9萬元，最快明年3月1日公告實施。

衛生福利部中央健康保險署12月22日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，決議通過「肝部分切除術」等17項達文西機械手臂輔助手術，預計最快於112年3月1日公告實施。

健保署專門委員陳依婕告訴中央社記者，平均每項手術給付約新台幣9萬元，未來每年約930人受惠，每年增加8400萬元支出，但民眾仍須自負達文西相關醫材費用。

陳依婕指出，達文西手術時間短、傷口小，可縮短患者住院時間，近年常用於泌尿科、消化外科、胸腔外科等科別臨床治療，分別於106年1月及109年12月起，先行同意具安全及療效實證、執行醫師學習曲線純熟的「達文西根治性前列腺切除術」及「達文西機械手臂部分腎切除術」手術費得比照健保腹腔鏡手術項目申報，相關醫材由民眾自費。

110年起，台灣胸腔外科醫學會、台灣胰臟醫學會等多個醫學會陸續向健保署建議「肝部分切除術」等17項達文西手術。

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陳依婕說，經醫療科技評估（HTA）評估具安全及療效實證，且實證資料亦顯示有助於減少手術時間及出血量，建議可參考前例，手術費比照胸（腹）腔鏡手術項目，由健保給付，並在醫療服務共同擬訂會議一致通過。

陳依婕強調，除訂定執行醫師的專科別限制、要求醫師須經訓練並由特定學會認證後方可執行達文西手術外，也將規範醫療院所執行17項達文西手術，應於申報費用後2個月內上傳術後14天內是否發生不良事件、術中出血量等手術及療效資料，以利後續臨床實證追蹤評估。（編輯：陳政偉）1111228