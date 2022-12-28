王國材對交通死亡攀升失望 盼地方配合推動道安

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部今天公布1至10月道路交通事故數據，交通部長王國材對交通死亡數字持續攀升不滿意，表示中央全力推動道安改善，需要地方積極配合。

交通部今天舉行「111年1至10月道路交通安全」說明會，並公布1至10月道路交通事故共30萬4026件，造成2560人死亡、40萬3878人受傷，與去年同期相比，增加1萬5750件（增5.5%）、增加149人死亡（增6.2%）、增加2萬1015人受傷（增5.5%）。

王國材說，去年交通事故死亡人數降至3000人以下，是連升6年後首度下降，原本期待今年再下降，雖然目前只統計到10月，但持續攀升的數字，讓他很不滿意。

王國材特別點出1至10月，交通事故30日死亡人數最高的前5個縣市，包括：高雄市308人、新北市263人、台中市253人、台南市248人、彰化縣212人；他說，這5個縣市的首長都是連任，希望能將道安列為施政重點工作，中央全力推動道安改善，需要地方積極配合。

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交通部統計，交通事故死亡主要是機車、高齡與酒駕，機車死亡部分，1至10月較去年同期增加較多的是彰化縣 （增43人）、新北市（增42人）、新竹縣（增17人）、南投縣（增14人）、高雄市（增13人）；高齡者部分，增加較多的縣市，分別為新北市（增42人）、台中市（增29人）、高雄市（增23人）、彰化縣 （增18人）、桃園市（增10人）。

交通部統計，1至10月酒駕死亡為230人，較去年同期減少27人，防制成效較佳的縣市為台南市（減13人）、屏東縣（減12人）、高雄市（減9人）、苗栗縣（減7人）、台東縣（減6人）；酒駕增加較多的5縣市為台中市（增15人）、新北市（增7人）、南投縣（增4人）、新竹縣（增3人）。（編輯：陳政偉）1111228