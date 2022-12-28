藥師涉扯謊哄抬普拿疼價格 藥師公會：絕不輕放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北28日電）藥師公會今天上午才澄清，有媒體報導台商高價包貨普拿疼，其他想買的民眾也面臨離譜價格是誤會一場。未料傍晚藥師公會發現是藥師涉扯謊及哄抬價格，表示若查證屬實後會懲處。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，民眾搶退燒、止痛、感冒藥等囤積自保，有媒體報導，台灣有藥局遭台商高價包貨600盒普拿疼，讓其他想買的民眾面臨「一盒喊價新台幣1500元」的離譜現象。

社團法人中華民國藥師公會全國聯合會副發言人王明媛告訴中央社記者，經了解，藥局想表達給民眾的意思是有台商甚至願意花10倍價格一次大量下訂，但就算一盒喊到1500元也沒貨，可能是表達跟理解上的認知落差。

有關事件後續，王明媛傍晚接受媒體聯訪時坦言，「這名藥師說謊」，強調經取得錄音檔發現，這名藥師涉哄抬價格，其上午說詞完全都是欺騙，並說藥師是告訴民眾：「好啊，你拿1500元來，我就撥一盒給你。」這名藥師則稱是話術，怪罪民眾誤會，他也拒絕出來道歉。

王明媛說，首次遇到這種狀況，藥師公會全聯會理事長黃金舜沒有要輕放，因這名藥師的態度很惡劣，請他道歉卻回「我不道歉啊，了不起最多我不做，反正我要退休了」；就算被提醒會影響全體藥師形象，他也只說：「不好意思，那麻煩你幫我跟全國藥師說對不起。」

至於這名藥師喊價1500元，到底有沒有實際成交及是否真的有600盒囤貨。王明媛指出，首先要弄清楚是否皆為同一品牌普拿疼，這恐要從源頭藥廠查證，其次是追蹤流向，最後就是從稅務部分調閱營業資料，去了解實際銷售金額，若三方資訊吻合，就真的涉及哄抬價格。

王明媛強調，一定會懲處，這名藥師行為很糟糕，除了說謊、哄抬價格，甚至沒有遵守藥師倫理，連基本的道德都沒有，還拒絕道歉，實際如何處理還在研議中。

台北市消費者保護官室主任楊麗萍接受媒體聯訪表示，若有足夠事證，將請公平交易委員會進行調查。可依公平交易法了解是否有多家藥廠涉及聯合哄抬；或依同法，了解是否「足以影響交易秩序」，並依法開罰。

楊麗萍也提醒，目前普拿疼所含的「乙醯胺酚」（Acetaminophen）雖然並非經中央流行疫情指揮中心公告的防疫藥品，但若遭哄抬的藥品是其他經公告的「防疫藥品」，消保官會協同檢調，可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」處5年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；也可依「傳染病防治法」處1年以上、7年以下有期徒刑，併科500萬元罰金。

台北市衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷表示，目前尚未接獲足夠事證，但若事證充足且涉及哄抬價格，將與北市消保官一同展開調查。

由於此事件仍在調查中，藥師公會不願意公布當事藥師及藥房名字。（編輯：張芷瑄）1111228