更多編輯台推薦新聞：
當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
國際

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

守護喵星人出沒 塭仔圳工地圍籬設友善貓道

2022/12/28 21:57（12/28 22:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市塭仔圳重劃區內各項工程正積極施作中，但有動保團體反映工地流浪貓出沒，擔心浪貓有危險。地政局和動保處研究並發揮創意創設友善貓道，盼共同守護貓咪安全。（新北市地政局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年12月28日
新北市塭仔圳重劃區內各項工程正積極施作中，但有動保團體反映工地流浪貓出沒，擔心浪貓有危險。地政局和動保處研究並發揮創意創設友善貓道，盼共同守護貓咪安全。（新北市地政局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年12月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日電）塭仔圳重劃區內各項工程正積極施作中，但卻有動保團體反映工地流浪貓出沒，擔心因受困工程圍籬喪命，地政局和動保處研究並發揮創意創設了友善貓道，共同守護喵星人。

面積近400公頃的新泰塭仔圳市地重劃案完成所有地上物拆遷後，今年積極進行重劃工程，根據地政局統計，全年出動超過8000輛次的挖土機、吊車、吊卡車等施工車輛，多達22個工作面同時進行。

地政局表示，目前正建置地下污水、排水及共同管線設施，以及道路與替代便道鋪設、高壓電塔地下化等工程；但有動保團體向工地反映，工地周邊有流浪貓出沒，憂心浪貓不慎誤入工區，遭大片圍籬阻擋而受困。

地政局股長吳信達向中央社記者表示，重劃區過去確實有逾百隻浪貓出沒，主要聚集在新莊中正路以南的區域，在工地內進出施工的大型車輛及工地圍籬威脅下，確實可能讓浪貓受困並危及其生命，因此地政局就和動保處、動保團體多次研商因應方案。

他說，由於人工驅趕動作敏捷的貓咪，效果不彰，於是決定仿生態廊道方式設置友善貓道，但過去從來沒有為喵星人設置過貓道，最後只好土法煉鋼，藉由創意來設計出可讓浪貓進出圍籬的友善貓道。

吳信達表示，貓道參酌貓咪特有的跳躍能力及避免流浪狗闖入或遭小朋友拉扯破壞，設計了離地1公尺的友善貓道，特別選擇貓隻頻繁出沒的圍籬兩端設置，共在3處圍籬設置，未來也會視需要再增設，以避免浪貓受困，共同守護喵星人。

他表示，塭仔圳重劃區積極施工下，預定明年下半年將可興建3條計畫道路，其中，聯絡中環路、新北大道、中正路的計畫道路寬達30公尺，另外還有鄰接中環路、泰林路及幸福路的公四公園，以及鄰近義學國中的公兒三公園等，也都將在明年完工，屆時，塭仔圳將有另一番不同風貌。（編輯：陳仁華）1111228

面積近400公頃的新北市新泰塭仔圳市地重劃案完成所有地上物拆遷後，今年積極進行重劃工程，根據地政局統計，全年出動逾8000輛次的挖土機、吊車、吊卡車等施工車輛，多達22個工作面同時進行。圖為排水箱涵混凝土澆置作業。（新北市地政局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年12月28日
面積近400公頃的新北市新泰塭仔圳市地重劃案完成所有地上物拆遷後，今年積極進行重劃工程，根據地政局統計，全年出動逾8000輛次的挖土機、吊車、吊卡車等施工車輛，多達22個工作面同時進行。圖為排水箱涵混凝土澆置作業。（新北市地政局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年12月28日
#地政局
#吳信達
#塭仔圳
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族