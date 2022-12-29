疫後旅遊潮湧現 無印良品：行李箱重回熱銷排行榜

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（中央社記者曾智怡台北29日電）疫情逐漸趨緩，MUJI無印良品分析全年度銷售排行發現，旅用相關商品已重回民眾愛用清單，尤其行李箱睽違兩年回歸排行榜前3名，可見隨著防疫政策放寬，許多顧客都已著手規劃國內外旅遊。

MUJI無印良品今天公布2022年全年度銷售排行榜，多達6000多商品共分為4大類別，分別是服飾配件、家具家用、美妝保養及零食點心。

服飾配件第1名為撥水加工有機棉舒適休閒鞋，全系列銷量近20萬雙。第2名則是四輪硬殼止滑拉桿箱，無印良品指出，這是睽違兩年再次回到銷售排行榜前3名，可見隨著防疫政策放寬，許多顧客都已著手規劃國內外的出遊行程。

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居家用品仍以靈活度高且泛用性廣的收納家具為主，尤其大尺寸的聚丙烯收納盒系列表現最為亮眼；美妝保養則是由空間芬香油取代過往熱銷的超音波芬香噴霧器奪冠。

零食點心類最受到顧客喜愛與推薦的為市面上較少見的棉花糖系列商品。零食點心類第2名是雞汁風味的即食迷你拉麵，是台灣在地生產製作，今年銷量突破30萬包，成為台灣在地生產開發的銷售冠軍。（編輯：郭無患）1111229