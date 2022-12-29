瑪利亞快樂襪子店開幕 盼成社會企業典範

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（中央社記者蘇木春台中29日電）瑪利亞基金會透過各界募資、協助成立的「瑪利Youngの快樂襪子店」今天開幕，不只提供障礙青年工作機會，也能讓他們獲得成就感，基金會期盼襪子店未來成為社會企業的典範。

瑪利亞基金會以智能障礙畫畫班學員畫作所製成的襪子，成立社會企業品牌「Merry Young快樂襪」，日前也獲第14屆台中市10大伴手禮評選「首獎」、「現場人氣獎」、「最佳新人獎」等獎項。

基金會2年前在嘖嘖募資平台上，啟動「瑪利Youngの快樂襪子店計畫」籌措開店經費，經過基金會規劃後，襪子店於今天在台中市西區開幕，台中市長盧秀燕、副市長王育敏、勞工局長張大春與台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊等人皆出席。

盧秀燕會中致詞時表示，瑪利亞青年的創作襪非常漂亮，以襪子為主題的專門店今天開幕，有盈餘還可提供更多的愛心及幫助，她要請民眾多購買，讓這個力量成為最美麗的愛心。

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瑪利亞基金會執行長陳美鈴說，這一雙襪子集合非常多人的善心、善意而製成，瑪利亞的障礙青年因語言障礙，透過製作襪子得到非常大的成就感，相關商品自去年上市以來，已賣出19萬2000雙環保創作襪，因此創造29名障礙青年的工作機會。

基金會說明，「瑪利Youngの快樂襪子店」為1棟3層樓建築，1樓規劃為商品展售區與跨界共創DIY區，2樓規劃為包裝出貨展售區，3樓為倉儲理貨區，由畫畫班的創作青年、來自瑪利亞小作所的包裝工作隊，以及預備進入職場的實習青年共同參與，期盼未來成為社會企業的典範。（編輯：張雅淨）1111229