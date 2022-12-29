乳癌發生率升 善用五癌篩檢早發現早治療

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）國健署今天公布最新109年癌症登記，大腸癌11度蟬聯男性癌症第一，但發生率較108年下降；乳癌連續18年居女性癌症首位，且發生率上升。國健署籲善用五癌篩檢，早發現早治療。

衛生福利部國民健康署召開記者會公布民國109年癌症登記報告，國健署癌症防治組長林莉茹簡報指出，109年平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒。

至於癌症發生發生人數，主要集中50歲以上，占8成3；癌症發生人數增加以70至79歲較明顯，減少以50至59歲較明顯。

林莉茹表示，綜觀十大癌症發生人數（男女合計），依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤，除了胃癌與皮膚癌、子宮體癌與非何杰金氏淋巴瘤序位互換，其餘排序與108年相同。

男性癌症部分，與108年序位相同，大腸癌第11年蟬聯第一，但發生率較108年下降；女性癌症則由乳癌蟬聯18年首位，且發生率上升，胃癌序位往前，皮膚癌及子宮頸癌序位往後，其餘與108年序位相同。

大腸癌已連續15年在國人十大癌症居冠。國健署長吳昭軍會後接受媒體聯訪表示，癌症發生的原因很多，但食用紅肉、酗酒，且纖維與礦物質攝取不足、肥胖不運動等都有關係，籲國人養成良好生活習慣。

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此外，女性癌症除乳癌發生率上升，胃癌發生率序位也往前。吳昭軍直言，乳癌發生率持續上升令人憂心，這代表篩檢速度遠不及發生的速度。

吳昭軍呼籲，依世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，5項防癌檢查包括子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、肺部低劑量電腦斷層掃描，可有效降低癌症死亡率及提高存活率；國健署補助口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌等五癌篩檢服務，籲符合資格者善用。（編輯：管中維）1111229