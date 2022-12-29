阿聯酋新服務 5000娛樂頻道先挑選上機就播放

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）阿聯酋航空台灣區經理譚禮旻（Sultan AlRiyami）今天與媒體座談，推薦最近新推出的服務，旅客可事先經由APP在包括電影等5000個娛樂頻道中挑選並設定，上機後就播放。

阿聯酋航空於2014年2月開航台灣，譚禮旻是在2021年1月出任台灣區經理，負責台灣地區業務行銷與推廣 。

譚禮旻說，台灣是阿聯酋航空在亞洲的重要市場，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間阿聯酋航空曾短暫取消往返台灣的航班，但2020年6月就重回台灣，今年11月6日已恢復到每天1班，目前使用波音777型飛機，旅客量也持續增加，連頭等艙訂位狀況都不錯。

譚禮旻推薦阿聯酋航空最近推出的新服務，讓旅客事先透過APP，在阿聯酋提供包括電影在內等多達5000個娛樂頻道中預先設定想欣賞的頻道，上機後頻道就直接播放，不必再花時間挑選。

另外，阿聯酋航空最近更新機上餐點，開始提供素食，同時，為了讓旅客欣賞電影時，有如在電影院中的感覺，在豪華經濟艙以上等級艙等的點心，增加提供爆米花。

譚禮旻坦言，台灣因解封較慢，不少旅客對出國旅遊仍偏保守，所以阿聯酋才會在11月7日到明年3月31日，只針對台灣航線推出買機票附贈COVID-19防疫險，就是希望台灣旅客能安心出國旅遊。

譚禮旻說，阿聯酋在全球已恢復90%的航線，平均載客率達78%，所以2019年疫情前向空中巴士訂購50架A350飛機的訂單，即使經過疫情衝擊仍未改變策略，就是看好未來國際旅行的需求，所以對未來台灣市場的發展仍看好，公司會繼續觀察旅客量，當達到一定需求時，就改用A380飛機飛航台灣。

譚禮旻才快滿32歲，畢業於美國康乃狄克州哈特福德大學金融經濟學系，2014年加入阿聯酋航空，曾派駐過約旦、伊朗和新加坡，台灣是他第4個派駐的外站。他說，至今台灣是他最喜歡的駐外點，因為他無論在北部或到中部、南部城市，遇到的台灣人都非常友善。（編輯：管中維）1111229