東北季風影響北雨南多雲 元旦看曙光機率低

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（中央社記者余曉涵台北30日電）中央氣象局表示，未來一週持續受到東北季風影響，元旦假期桃園以北、東北部降雨機率高，新竹以南雲量偏多，各地看元旦第一道曙光的機率都不高。

中央氣象局預報員王君賢今天在記者會中表示，今天起到元旦持續受到東北季風影響，北部東北部偏涼外，受到南方雲系影響，雲量偏多，桃園以北、東北部會有短暫雨，其他地區多雲為主，偶有飄雨情況。

氣象局也發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率，慎防坍方及落石。

王君賢指出，明年1月1日到1月2日東北季風稍減弱，但溫度回升不大，介於攝氏15度到19度，3日起東北季風再度增強，溫度下降，北部跟東北部又會稍微偏涼。

王君賢表示，元旦連假受到東北季風影響，整體水氣多，容易下雨，若溫度配合，3000公尺以上高山有零星飄雪機率，但大範圍降雪機率不高。

至於看曙光機率，王君賢指出，桃園以北跟東半部容易下雨，看到曙光機率低，新竹以南雲量偏多，雖然偶爾可以看到陽光，但看到曙光的機率也不高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新模式模擬顯示，明年1月2日至1月4日另一波微弱冷空氣逐漸南下，氣溫略降，仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。

吳德榮指出，目前模擬冷空氣僅屬東北季風的級別，連大陸冷氣團的標準都達不到，無需與前2波寒流相提並論。（編輯：唐聲揚）1111230