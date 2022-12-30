6年除口蹄疫堵非洲豬瘟拔豬瘟 黃金城：世界罕見

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）繼撲滅發生24年的口蹄疫、從107年8月中國爆發非洲豬瘟起阻絕入侵，農委會今天宣布日治時代迄今的傳統豬瘟，預計113年下半清除，操盤的農委會副主委黃金城說，真的世界罕見。

農委會今天召開「撲滅豬瘟全國肉豬停打疫苗」記者會，宣布112年起啟動拔針計畫，同年7月起全面拔針，1年沒有案例發生後，113年下半年將向世界動物衛生組織（WOAH）申請為傳統豬瘟非疫區，屆時台灣將成為亞洲唯一的傳統豬瘟非疫區。

帶領農委會轄下局處及相關試驗所、產業團體，合力撲滅及防守這三大豬隻動物疫情有成的幕後操盤手，正是農委會副主委黃金城。幾年前他即將退休，農委會主委陳吉仲聞訊趕緊慰留。黃金城告訴中央社記者，因為陳吉仲對他說「國家不能沒有你」，所以「我也沒辦法」，就留任了。

陳吉仲今天記者會上並對黃金城說：「這些年應該是你這輩子專業上最值得的幾年了。」頭髮花白的黃金城沈思數秒後低調地回說：「是啊。」

關於整個團隊如何在數年間清除口蹄疫、守住非洲豬瘟不入侵，並要剔除已70、80年的傳統豬瘟。黃金城說，有3大條件，落實（監測）科學數據、養豬場要配合執行生物安全，以及國人必須改變行為。

他並說，6年前開始清除口蹄疫，近年開始拔傳統豬瘟，又把非洲豬瘟擋住不入侵，這6年來是台灣養豬產業很重要的成果，「在我讀獸醫以來，沒有一個國家可以做得到、在這麼短時間內」，其他國家也要執行20、30年。

關於科學面，農委會防檢局局長杜文珍說明，傳統豬瘟可溯源至日治時代，民國37年發生率達81.3%，47年開發出乾燥兔化豬瘟疫苗（LPC株），全面施打而有效控制豬瘟，54年發生率降至0.02%以下；且因台灣有WOAH認可的豬瘟參考實驗室，並落實監測，所以取得養豬業者信任、履行拔針計畫。

中華民國養豬協會理事長楊杰除感謝農委會積極清除三大阻礙豬肉國際貿易的重要疫病外，他也說，拔針不是終點，必須永續執行。黃金城回應，這三大疫情要能清除、持續進行，關鍵是國人在某些行為上已經發生重大改變，包含養豬業者組團出國旅遊時，不再去疫區國家養豬場參訪；其次，海關全面控管，包含派員檢疫、X光掃描、檢疫犬協助嗅行李有無違禁品，嚴守邊境。杜文珍說，日本原是傳統豬瘟非疫區，近年正因病毒被帶入而變成疫區。

再者，養豬產業落實高溫蒸煮廚餘，否則之前有越南母女將生肉帶入境，若流入廚餘，將重創養豬產業。

黃金城強調，沒有疫苗可打的非洲豬瘟爆發引發產業、國人重視，並啟動相關措施，也有利於口蹄疫、傳統豬瘟推動清除，這些措施都不取消，才能持續維持非疫區。杜文珍說，旅客入境違規攜入豬肉產品開罰新台幣20萬元，不會改變。陳吉仲說，業者私自施打疫苗也會被罰3萬到15萬元。（編輯：陳政偉）1111230