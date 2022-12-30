成大、國防大學校際合作 培育高階軍事科研人才

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（中央社記者張榮祥台南30日電）國立成功大學和國防大學今天簽署校際合作策略聯盟協議書，將促進兩校高階軍事科研人才培育與科學研究交流合作。

成功大學校長蘇慧貞及國防大學校長劉志斌，今天簽署校際合作策略聯盟協議書，內容包含水下船艦、航空載具、資安防護與太空科學發展，共同提升先進科技量能，支持國家發展。

蘇慧貞指出，成大和國防大學互動歷史悠久，在省立工學院時期早有密切師資合作，培育軍事人才；成大前校長王唯農是中正理工學院（現為國防大學理工學院）畢業校友，前校長夏漢民則在太空科技、國防研究建構上貢獻良多。

蘇慧貞表示，成大創校迄今累積國防、太空科技開發重要研究成果，近年積極整合國防及太空科技相關研究團隊，成立跨領域校級系統工程研究中心，也和政府、產業合作，打造高性能國家級船艦試驗水槽，成為國艦國造進步動力。

劉志斌說，國防自主是當前國家重大方針，當務之急是培育國防科技人才，若注入成大研究能量與教學資源，必有助於推動機艦國造政策及各式武器研發。

成大發布新聞稿指出，校際合作策略聯盟協議書是成大和國防大學首次正式簽約合作，未來將持續推動教研人員合作、學術研究交流、課程與圖儀資源共享、共同執行專題計畫及互訪等。（編輯：郭諭儒）1111230