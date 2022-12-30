公平會動起來 緊盯普拿疼、春節應景民生物資訪查

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）農曆春節將至，為了讓大家過個好年，公平會動起來，嚴查哄抬價格與聯合行為，除了緊盯普拿疼等家庭常備用藥，並鎖定春節應景民生物資，將走訪6都傳統市場及年貨大街訪查。

公平會今天發布新聞稿表示，農曆春節即將到來，為了避免業者藉機從事不法哄抬價格行為，公平會將密切掌握市場動態，與各產業主管機關保持密切聯繫，若發現異常漲價情形，就會啟動調查程序。

目前公平會已針對春節應景需求較高的重要民生物資、美容美髮、汽車保養、洗衣等，擇定6都主要傳統市場、零售商店及年貨大街進行市況訪查，也預先發函提醒相關事業團體轉知所屬會員，促請注意公平交易法相關規定，尤其是不得彼此協議、透過公會決議或其他方式，共同調整商品或服務價格，或限制營業時間等聯合行為。

而近日普拿疼傳出掃貨抬價的事情，公平會表示，已經掌握市況，無論是應節民生物資或家庭常備用藥，都不可以有聯合哄抬價格、欺罔或顯失公平的行為，違者最高罰款新台幣5000萬元。

公平會說，現已大幅提高檢舉聯合行為獎金，5萬元起跳、最高可達1億元，如果能構成案，將依所提供的證據價值發放獎金，程序簡便且快速，歡迎民眾踴躍提供業者合意漲價的線索。

公平會再次提醒業者，聯合哄抬行為向來為公平會執法查察重點，業者切勿從事聯合行為。（編輯：蘇志宗）1111230