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跨年迎曙光碰降雨 吳德榮：新竹以南影響較小

2022/12/31 10:02
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（中央社記者余曉涵台北31日電）今天晚間是跨年夜，各地都有跨年晚會，明天也有迎曙光活動，不過，氣象專家吳德榮說，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨，天氣並不理想，而新竹以南受影響較小。

今天晚間是跨年夜，各地都舉辦不少跨年活動，明天一早要迎接新年的第一道曙光。不過，受到東北季風及南方雲系影響，可能有零星降雨來攪局。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天至1月2日仍受東北季風影響，北、東偶雨；南海有鬆散的中層雲系逐漸北移，由南而北雲量略增、仍可見陽光，南部近山區偶有零星微量飄雨的機率。

吳德榮說，跨年（今晚）、迎曙光（明晨）的活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨，並不理想，新竹以南受影響較小。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，1月3日及1月4日，東北季風略增強，氣溫微降，仍是迎風偶雨、背風面晴時多雲的天氣，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。

吳德榮指出，1月5、6日東北季風減弱，氣溫漸升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。（編輯：謝雅竹）1111231

#吳德榮
#新竹
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吳德榮
東北季風影響北雨南多雲 元旦看曙光機率低 新竹峨眉5.2度 吳德榮：112年初再迎冷空氣
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