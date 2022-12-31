北市跨年晚會開放進場 民眾自備折凳提早卡位

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市2023跨年晚會活動將在今天晚間7時登場，會場上午10時許開放民眾進入，許多粉絲不畏風雨，自備折凳、野餐墊卡位，希望能以最近距離觀賞歌手演出。

台北市2023跨年晚會今天登場，演出卡司包含蔡健雅、9m88、韋禮安、理想混蛋、ABAO阿爆、美秀集團、彭佳慧、血肉果汁機、許富凱、傻子與白痴、劉若英、玖壹壹及韓國藝人孝琳。

即便天氣陰雨綿綿，活動現場在上午10時許開放民眾進入後，已有數十人就定位，等待演出開始。來自嘉義的黃小姐說，自己在桃園念書，知道血肉果汁機會在台北跨年，就與朋友約定好一起來。她笑說，雖然還要等8個多小時，但她一點都不冷，因為想站在第一排。

自備折凳坐在離舞台最近區域的葉小姐與她媽媽表示，她就是想坐在最前面看，媽媽則是想看劉若英，所以一大早就來了，還準備了午餐應付一整個下午的等待。

她們興奮表示，去年跨年時也有提早來排隊，那時候還有疫情管制，而且比較冷，今年輕鬆很多。

台北市觀傳局提醒，今天晚間7時起，市府周邊將進行交通管制，請民眾避開管制時段並多加利用大眾運輸工具，或是以步行方式抵達、離場，免除排隊之苦。（編輯：陳政偉）1111231