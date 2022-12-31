逢假日及需求增菜價再攀升 農糧署重申下週回穩

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）農委會官網顯示，台北果菜批發市場今天整體蔬菜交易均價每公斤新台幣47.1元，繼27日的47.5元，本週二度攀上47元。農糧署說，供應量已增，主因是天冷需求增大，下週可望回穩。

台北果菜批發市場今天整體蔬菜交易均價每公斤47.1元，繼27日的47.5元，本週二度攀上47元；28日則是43.9元、29日44.7元、30日44.8元，今天攀升，不排除跟週末交易均價往往走揚有關。

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農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時說，11月天熱蟲害多，農民自主耕鋤重新栽種，近期陸續採收上市，今天的交易量其實也不少了（農委會官網顯示1300餘公噸），今天交易均價上揚，主因跟天冷、疫情管制放寬，外食者變多、市場需求增強有關。

他並說，復耕上市的量下週會增加，已經請中、南部產地的業者調度，增量供應台北果菜批發市場，下週交易均價可望回穩。（編輯：陳政偉）1111231