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彰縣4禽場染禽流感 撲殺4.2萬隻雞鴨

2022/12/31 17:01（12/31 17:11 更新）
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彰化縣竹塘鄉、大城鄉及芳苑鄉等4處蛋雞場及肉鴨場先後發生禽流感疫情，動防所人員獲報，近日已陸續完成撲殺及消毒作業。圖為防疫人員在竹塘鄉蛋雞場作業情形。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年12月31日
彰化縣竹塘鄉、大城鄉及芳苑鄉等4處蛋雞場及肉鴨場先後發生禽流感疫情，動防所人員獲報，近日已陸續完成撲殺及消毒作業。圖為防疫人員在竹塘鄉蛋雞場作業情形。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年12月31日
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（中央社記者吳哲豪彰化31日電）彰化縣竹塘鄉、大城鄉及芳苑鄉等4場蛋雞場及肉鴨場，先後發生禽流感疫情，彰化動防所人員獲報處理，合計撲殺4萬2000多隻蛋雞及肉鴨，避免疫情擴散。

彰化縣動物防疫所長董孟治今天接受媒體聯訪表示，今年12月中旬至今，全縣已有7場養禽場發生H5N1亞型高病原性家禽流性感疫情，提醒縣內養禽場加強消毒。

彰化縣動防所指出，12月26日及27日接獲竹塘鄉2場蛋雞場通報，場內雞隻有異常死亡情形，防疫所人員到場後進行移動管制及採樣送驗，分別驗出新型H5N1及H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員已完成蛋雞場撲殺及消毒，合計撲殺3萬3886隻蛋雞。

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動防所表示，除蛋雞場外，大城鄉及芳苑鄉各1場肉鴨場日前發生異常死亡情形，防疫人員25日採樣監測，29日確認各為H5N2及H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員昨天完成2場肉鴨場撲殺清場及消毒，合計撲殺9002隻肉鴨。

動防所指出，12月20日至今，已有9場家禽場發生H5N1及H5N2亞型高病原性禽流感疫情，近8萬隻家禽遭撲殺，呼籲縣內養禽場加強場區消毒工作，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因。（編輯：郭諭儒）1111231

#彰化縣動防所
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#彰化縣
董孟治
禽流感病毒襲彰化5禽場 共撲殺逾3萬隻雞鴨鵝
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