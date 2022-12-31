禽流感新增7禽場 防檢局：未影響禽類產品供應

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）防檢局今天表示，接獲家畜衛生試驗所通知新增7場禽場感染高病原性禽流感，其中5場確診H5N1、2場確診H5N2，都已完成撲殺，今年迄今累計47場確診，尚不影響禽肉、雞蛋供應。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞指出，接獲家畜衛生試驗所通知新增7禽場感染高病原性禽流感。

其中確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感有5場，包含彰化縣竹塘鄉1蛋雞場（2萬1189隻）、芳苑鄉1土番鴨場（4677隻）、雲林縣崙背鄉1皇金雞場（1萬9607隻）、嘉義縣新港鄉1黑羽土雞場（1萬3472隻）及台南市六甲區1蛋雞場（2萬2001隻）。

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另外2場確診H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，包含彰化縣大城鄉1土番鴨場（4325隻）及竹塘鄉1蛋雞場（1萬2697隻）。

防檢局並說，感染的禽場已完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計47例（陸禽31場、鴨12場、鵝4場），雲林、彰化一直特別關注中，迄今仍為受野鳥感染的獨立案例，還沒形成區塊傳染，相關禽肉、雞蛋供應尚不至於受影響。（編輯：張芷瑄）1111231