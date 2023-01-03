早安世界》中國入境旅客採檢首日陽性率27.8% 學者估最高將達35%
中國入境旅客採檢首日陽性率27.8% 學者估最高將達35%
今年1月1日起加強自中國來台旅客唾液PCR採檢，新制首日採檢524人次，陽性率27.8%。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，因為新制僅執行一天，直接斷定台灣檢驗到的陽性率是高還是低可能不太精準，需要持續觀察數據。從中國入境的旅客多為返鄉台商或持有台灣居留證的人士，莊人祥說，目前未開放中國觀光客入境，再加上邊境管制各國都不相同，可能造成台灣測到的陽性率和其他國家不一樣。學者預估，未來中國入境台灣陽性率大約會介於20%至35%。（看完整報導）
北部轉乾冷低溫15度 想看2023年初雪可能要再等
中央氣象局2日表示，未來一週水氣漸減，北部由濕涼轉為乾冷天氣，3日仍受東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區可能有局部大雨，7日起東北季風將帶來冷空氣，8、9日加上輻射冷卻影響，北部全天氣溫約攝氏15至17度，中南部影響不大，但要注意日夜溫差。至於在這波冷空氣之下，高山是否有機會飄雪，氣象預報員說，由於7日東北季風偏乾，預估將會是乾冷的天氣型態，高山水氣不足、降雪機會不大，想見到今年初雪可能要再等等。（看完整報導）
國際貨幣基金示警：2023全球1/3經濟陷衰退
俄羅斯對烏克蘭發動戰爭、物價飆漲、利率升高，以及中國COVID-19疫情擴散，在在衝擊全球經濟。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃2日警告，2023年全球1/3的經濟將陷入衰退。她表示，由於美國、歐洲聯盟和中國都預期經濟放緩，今年將是比2022年更艱困的一年。她並提到，中國作為全球第2大經濟體，未來數個月將面臨艱難局面，這對區域和全球經濟成長也很不利。（看完整報導）
中國昆山吳江疫情燒 台商：狀況慘烈只能提前放假過年
中國COVID-19疫情衝擊台資企業聚集的江蘇省昆山、吳江，當地台商以「慘烈」形容疫情爆發的情形，有廠商生產線達一半以上的人感染，幾乎呈現上、下游停擺狀態；台商直指「很難找到沒有陽（指PCR檢測呈陰性反應）的人」，只能採提前放假等方式應對。景氣不好、疫情衝擊等負面影響也反映在台商、台幹提早回台過農曆春節的現象。以往台商、台幹多會在小年夜或是小年夜前一天才返台，但現在離春節還有大約20天，已有很多人準備提前回鄉。（看完整報導）
長榮航勤員工休假連2天致班機延誤 桃市勞動局：可申請勞資調解
長榮航勤員工不滿年終獎金僅1個月，元旦假期間集體休假不出勤，2日臨時請假人數約40餘人，上午桃園國際機場出發航班平均延誤約30分鐘。桃園市長張善政表示，市府鼓勵勞資雙方對話，勞動局則透過新聞稿表示，勞方可由工會要求進行勞資爭議調解，未加入工會但有相同主張的勞工若逾10人也可提出。（看完整報導）
台積電狂吸人才仍不夠用 半導體業面臨嚴峻缺工危機
COVID-19疫情擾亂全球供應鏈，大鬧晶片荒，各國才猛然驚覺半導體攸關國安與經濟發展，競相發展半導體產業，讓搶人大作戰的戰況更加激烈。台積電總裁魏哲家曾說，「產業要繼續往前進，人才是重要因素。」人力銀行指出，半導體即使面臨景氣不確定性因素、晶片生產過剩等負面雜音，但關鍵人才難尋，相關產業仍願意開出職缺，避免錯失關鍵人才。（看完整報導）
多國陸續宣布對中國旅客採檢 柬埔寨想發觀光財不設防
中國8日起將逐步恢復公民出境旅遊，許多國家擔心中國防疫鬆綁導致COVID-19疫情復燃，紛紛宣布對中國入境旅客進行採檢。與之相反的是柬埔寨，柬埔寨總理洪森2日表示，將不會對來自中國的旅客採取任何防疫限制。同樣是東南亞國家的印尼目前尚未跟進美日韓等國，對中國入境旅客採取監管措施，但印尼交通部2日透露，正與疫情小組討論調整入境措施，其中包括與中國有關的條款。（看完整報導）
彰化二林撲殺1.5萬隻土雞 縣內近半個月爆10起禽流感
彰化縣動物防疫所2日指出，二林鎮一個土雞場去年12月28日發生雞隻異常死亡情形，1日確認土雞場內有H5N2亞型高病原性禽流感病毒。動防所說，防疫人員在1月2日前往進行消毒和撲殺工作，總計撲殺1萬5804隻土雞。自去年12月中旬至新年的第2天，彰化縣內已有10個家禽場發生禽流感疫情，總計有近10萬隻家禽遭到撲殺。（看完整報導）
新竹橘子園孕育男子拔河世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會
台灣女子拔河隊征戰國際，成績斐然，2022年美國伯明罕世界運動會中，女子拔河隊寫下540公斤量級史無前例的5連霸，然而男子隊至今從未取得世運參賽入場券。一群由11個大男生創立的拔河俱樂部，在新竹芎林橘子園中打造了一個訓練基地，希望3年後可以拿下台灣首張世界運動會男子拔河參賽門票。橘子園內看似簡陋的風雨河道，可能正孕育著世界冠軍的種子，成為台灣男子拔河隊走向世界顛峰的起點。（看完整報導）
中影影片資產移入促轉基金 李安侯孝賢作品也在列
中影公司保有諸多珍貴影片資產，包含動員國軍協助拍攝的愛國軍教片「英烈千秋」、「八百壯士」，侯孝賢早年作品「兒子的大玩偶」、「童年往事」，李安的父親三部曲「推手」、「囍宴」、「飲食男女」，以及蔡明亮「愛情萬歲」等獲國際肯定的電影佳作，總計202部。行政院國家發展委員會表示，中影公司影片資產未來將移入促進轉型正義基金，並無償贈與國家電影及視聽文化中心，作為轉型正義相關文化事務之用。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。