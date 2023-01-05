全國大學校長會議登場 兵役、學術倫理議題受矚

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（中央社記者陳至中台北5日電）112年度全國大專校院校長會議今天登場，義務役役期恢復為1年的大學修業配套，以及學術倫理爭議事件處理，預料將成為焦點，另外，少子女化的創新轉型、永續發展等也列入議程。

總統蔡英文於民國111年12月27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，自113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，並將研議大學彈性修業制度。教育部長潘文忠日前受訪表示，預計今年初會與各大專校院和學生團體溝通討論。今天的校長會議雖未列入正式議程，但全國所有大專都會派人出席，預料會利用時間交流意見。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良接受中央社電訪表示，不論是要把大學課程濃縮到3年修完，還是在寒暑假服役，都須考量學生的身心負荷。畢竟大學不只是修課而已，還有很多事情可學習、體驗。

侯俊良建議，教育單位規劃彈性修業制度時，應務實回歸大學的學習目的，優先思考學習品質。除了學生修課，也要顧慮教師開課的實務問題，做好周全的配套。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕表示，長期過度疲勞地學習，不見得是好事，「好歹讓大家休息一下」。大學4年設計有其道理，寒暑假除了休息，也有許多學生安排業界實習、補修課程，甚至是打工賺取生活費等，如果都要拿來服兵役，必定會有很大影響。

外傳政府研議大學3年加服役1年的3+1方式，彭淑燕認為已是「改學制」的變革了，「如果男性可以3年讀完，女性是不是也可讀3年就好」，且大學課程過於濃縮，無法紮實學好，恐怕只會把戰場延伸到研究所，無法達到不延宕就業的目的。

今天大學校長會議上，除了兵役議題，學術倫理也是一個關注焦點。近來多名政治人物陷入論文爭議，各校審查公開程度不一，有大動作開記者會並公開比對細節，也有以簡短文字稿回應，引發各界討論。

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潘文忠日前受訪時表示，基於尊重「大學自主」的前提，會透過大學協會等組織尋求各校共識，並提到大學校長會議中討論，希望朝向更公開透明，包括審查機制，也包括讓當事人、社會都有可以瞭解的方式。

今天會議議程，還包括「少子女化趨勢下的大學治理與創新轉型」、「未來大學數位新生態與永續發展」等，明天則有「雙語師資增能」及提案討論。（編輯：管中維）1120105