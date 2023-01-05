宜蘭海域鯖魚產卵調查結果 吻合限制作業規定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

水產試驗所公布進行2年的宜蘭灣花腹鯖產卵親魚群現存量評估結果，在53個樣站中，有23個採集到花腹鯖魚卵，共取得621顆花腹鯖魚卵。（水試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年1月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北5日電）水試所今天說，近年導入科學調查評估宜蘭灣花腹鯖產卵親魚群現存量，採到花腹鯖魚卵的23樣站中有18站距岸12浬內，建議維持現有禁止總噸位100以上鯖鰺漁船距岸12浬內作業規定。

行政院農業委員會水產試驗所發布新聞指出，宜蘭灣是鯖鰺魚類在台灣海域的產卵場之一，調查顯示包含花腹鯖、白腹鯖與日本竹筴魚的魚卵，都出現在宜蘭灣海域。

水試所並公布進行2年的宜蘭灣花腹鯖產卵親魚群現存量評估結果，在53個樣站中，有23個採集到花腹鯖魚卵，共取得621顆花腹鯖魚卵，白腹鯖約300顆；另有22個樣站採集到白腹鯖魚卵；但在2020年花腹鯖魚卵豐度最大值出現在東澳灣口，2021年則在三貂角外海，主產卵場位置有北移現象。

另外，水試所說，調查同時在宜蘭灣海域採集到日本竹筴魚、圓花鰹、扁花鰹與東方齒鰆的魚卵，這些魚種也是扒網漁船主要目標漁獲對象。根據相關調查結果，水試所建議，維持現有禁止總噸位100以上鯖鰺漁船距岸12浬內作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

水試所補充，從2020年導入的日魚卵生產模式（Daily Egg Production Method）進行漁業資源評估，需在產卵場海域使用浮游生物採集網，以取得花腹鯖親魚實際產在海中的受精卵，因為是採用科學調查設計獨立進行產卵資源量評估，不使用漁獲統計數據，所以較能全面提供花腹鯖產卵場範圍、生活史資訊與生殖生態特性，有利於花腹鯖資源經營管理與永續利用。（編輯：管中維）1120105