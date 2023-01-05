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美和科大國際巧克力賽奪3銀 融台灣茶元素受青睞

2023/1/5 19:06
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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）英國巧克力學院公布2022國際巧克力競賽第2階段得獎名單，屏東美和科技大學在調味巧克力飲奪下3銀獎，校方今天開心表示，取自台灣在地食材，製作過程多一道炭焙工序，受到青睞。

英國巧克力學院（Academy of Chocolate）近日公布2022國際巧克力競賽第2波得獎名單，美和科技大學在調味巧克力飲料項目獲3銀獎，分別為65%日月潭紅茶巧克力飲、78%阿里山金萱巧克力茶飲、75%炭焙烏龍茶巧克力飲。

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美和科技大學餐旅管理系講師喻天福告訴中央社記者，這次獲獎的3支巧克力茶飲中，跳脫過往，將台灣茶融入巧克力茶飲中，將台灣茶多一道炭焙工序，調整糖的比例，搭配屏東可可擁有的層次果香味，在數百件作品中，脫穎而出。

喻天福說，多了一道炭焙工序，會使茶的明亮度較高，整體風味較為沉穩。他表示，去年製作的一支四季春巧克力茶飲，同樣獲得世界巧克力競賽的銀獎。（編輯：謝雅竹）1120105

#喻天福
#台灣
#英國巧克力學院
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