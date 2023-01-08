健保部分負擔新制要上路了？ 薛瑞元：不是現在

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）有媒體報導，健保部分負擔新制將於明天公布，衛福部長薛瑞元今天表示，目前暫無公布規劃，現階段仍在評估經濟復甦力道，才能決定上路時程，但今年6月前實行的可能性仍存在。

健保部分負擔新制延宕至今未上路，薛瑞元去年11月29日出席健保活動曾提到，新制原規劃今年第1季上路，但經濟復甦力道不足可能延後，將視實際發展，預計今年上半年執行。據中國時報今天報導，部分負擔新制將於明天公布。

健保署長李伯璋今天上午告訴中央社記者，部分負擔新制不會明天就公布上路，至於何時實施，從去年討論到現在，之前是觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向，如今上路標準，就要看衛福部長決定。

薛瑞元則說，目前暫無公布健保部分負擔新制上路規劃，正如之前曾提到，雖然部分負擔新制對弱勢有保護措施，但對一般民眾來說，新制確實會造成就醫負擔提高，現在考量的是經濟是否復甦、一般民生活動是否恢復正常。

外界關心健保部分負擔新制是否可能在農曆年節後公布，薛瑞元僅表示，還要經過討論，目前仍然沒有一個準確的上路時間表，至於之前預估過可能今年中間執行，「這樣的可能性，現在還是有的」。

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部分負擔新制為本來免收部分負擔的慢連箋、檢驗檢查改收費，並調整部分現制，去年公告內容包含門診一般藥品基層院所藥費新台幣100元以下免收，其餘收20%，上限200元至300元，慢連箋首次調劑比照，第二次以後免收。

檢驗、檢查基層診所費用1000元、地區醫院500元以下免收，其餘按轉診、院所層級收10%至20%，上限100元至400元；急診到醫學中心或區域醫院，檢傷較嚴重一、二級收費從450元降至300元、200元，較輕四、五級則從550元升為800元、600元。（編輯：張芷瑄）1120108