內需回溫遇缺工 小幅加薪難解旅宿找嘸人困境

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（中央社記者張雄風台北9日電）COVID-19疫後缺工，人資業界估計，求職者期望的薪水，徵才者給薪大要打八八折到九二折，房務員起薪3萬元起的業者就不多，相關雇主若不繼續加薪，恐怕春節後仍「找嘸人」

台灣在去年（111年）10月中旬邊境解封，根據勞動部公布111年第4次人力需求調查結果，事業單位112年1月底較111年10月底人力需求淨增加5.1萬人，其中製造業人力需求淨增加1.8萬人為最多，但這數字卻是近3年來新低；反之住宿及餐飲業淨增加約0.7萬人，卻創歷年同期新高。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，以過去1年的減班休息（無薪假）走勢觀察，從110年底約1.8萬人左右，到去年年初降至9000多人，但接下來又一路升高，到6、7月達最高峰為2萬2179人，下半年又慢慢下降。

黃維琛說明，去年上半年因邊境管制，受衝擊較明顯的仍以內需產業為主；下半年俄烏戰爭、原物料上漲、升息等因素逐漸影響外銷導向的業者，一直到年底相對是製造業的高點，未來走向還是要再觀察國際的情況。

根據104人力銀行統計，去年的企業徵才數在10月份邊境解封前後發生反轉，解封前主要以電子資訊、半導體產業徵才數最多，其次為住宿及餐飲業。

但解封後的住宿餐飲業人力需求，從去年9月的17萬人升至今年1月的18萬人，電子資訊、半導體產業整體徵才數卻從去年10月的17萬人降至今年1月的15萬人。

「如果資方開出的薪酬條件，與勞方期望的落差過大，恐怕將面臨持續找不到人的窘境。」yes123求職網發言人楊宗斌指出，在台灣宣布邊境解封後，雖然許多企業都反映缺工，但開出的薪資與勞工的期望仍有落差。

楊宗斌指出，根據調查，「企業開出」的月薪條件，針對「非主管職」的職缺，平均落在新台幣3萬6851元；不過與「轉職者期望值」4萬1848元相比，大約是打了「八八折」；而「主管職」的缺，平均則開出5萬3155元；但與「轉職者期望值」5萬8121元相比，大約為「九二折」。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯認為，疫情更凸顯某些產業的低薪問題。他舉例，飯店、餐飲業員工轉做外送員，收入比原本工資還高時，就會留在新的工作，導致原來的產業勞力流失，疫後仍未回流；即便解封後，餐飲業已經願意調高薪資，但飯店業仍徵不到人。

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勞動部從去年5月啟動旅館業專案媒合計畫，10月起再啟動第2階段專案計畫，希望北部開出薪資達3萬元以上、中南東部2.8萬元以上；飯店業卻比較希望開放引進外勞來鋪床單、打掃衛生，然而現行移工開放僅限製造業、營造業、農業、海洋漁撈及看護工作。

交通部觀光局向勞動部勞動力發展署所提報的缺工名單中，計有58家旅宿業者提出380個房務員職缺，符合專案薪資標準計有19家、142個職缺，占整體房務員職缺數的37.4%，表示房務員薪水還有很大的調整空間。（編輯：陳政偉、陳清芳）1120109