農水署活用資產增收益 持續推展擴大灌區政策

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）農水署今天表示，111年度已規劃辦理農田水利非事業用不動產公開招標設定地上權4件，並取得合建配回權利價值新台幣25.3億元，相關收入可望較110年成長1成5，將用於擴大灌區。

行政院農業委員會農田水利署發布新聞指出，111年度已規劃辦理農田水利非事業用不動產公開招標設定地上權共4件，其中2案與財政部國有財產署共同合作併同招商，預估可增加基金收益達60.5億元。

另外，有關已參與的合建案件，於111年度配回權利價值計25.3億元，包含房地153戶、汽機車停車位222個。農水署估計，111年度農田水利事業作業基金總收入對比110年度，可望成長15.04%。

關於上述資產運用，農水署說明，農田水利事業作業基金的資產若位在農田水利設施範圍外，並已廢止水利功能，屬於農田水利非事業用不動產，得依土地面積、區位等條件，以自行開發、設定地上權、合建、參與整體開發（例如市地重劃、區段徵收），或是都市更新、出租（含公開標租）、處分（含公開標售、讓售）等方式活化收益，挹注農田水利事業作業基金。

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收益運用方面，農水署說，農委會為讓原有的31萬公頃原農田水利會灌區灌溉服務範圍，逐步擴大到68萬公頃，全國17個農田水利會已於109年10月1日改制為農田水利署所轄17個管理處，正式升格為公務機關，原有資產納入農田水利事業作業基金管理，專款專用於農田水利事業，最大用途為擴大灌區及更新水路。

農水署並說，為籌措農田水利事業經費，依據「農田水利法」第23條規定，農田水利事業作業基金資產的使用、收益及處分，均以活化收益方式辦理，不受國有財產法限制，已訂定「農田水利非事業用不動產活化收益辦法」，據以執行，以維持基金收益，永續利用。（編輯：管中維）1120110