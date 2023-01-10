澎湖休憩園區錦簇花海 玉兔迎春過好年

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馬公市冬季旅遊新亮點的澎湖休憩園區今年以「玉兔迎春賀新歲」主題，打造美麗花海，歡迎民眾新春連假可前往園區，一起迎春過好年。中央社 112年1月10日

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（中央社澎湖縣10日電）馬公市冬季旅遊新亮點的澎湖休憩園區，今年以「玉兔迎春賀新歲」主題，除了花團錦簇花海，新增添近200隻兔子大軍裝置藝術，新春連假可好好到園區欣賞花海、玉兔，一起迎春過好年。

澎湖縣長陳光復今天視察表示，澎湖休憩園區是自己民國105年任縣長時打造美麗繽紛花海。配合兔年製作兔型藝術裝置，搭配花海即日起至3月31日止展出森林藝術裝置，歡迎民眾全家新春一睹美麗景觀，享受花海芬多精。

此外園區內還有天人湖、雙龍潭、蓮池、白鷺塘及迎翠步道等景點。陳光復感謝農漁局林務所同仁緊鑼密鼓整地、除草、栽植、布置，打造花團錦簇花海，澎湖營造冬季旅遊新亮點。

農漁局表示，澎湖休憩園區花海面積約1.8公頃，今年花海主題「玉兔迎春賀新歲」，由林務所獨立製作兔型裝置，並邀請馬公國中美術班、中正國小美術班及龍門國小學生集體創作，現場近200件作品，讓人看了目不轉睛，也為今年花海增添藝術氣息。

農漁局表示，今年園區花海以大面積矮牽牛花海為主體來設計，多達10色的繽紛花海景觀，並搭配多種觀賞性草花及喬木，在紅花玉芙蓉、藍星花、長壽花、芙蓉菊、南洋杉、欖仁及檉柳等10萬株花草交織成虹橋花毯，彷彿置身都會公園。（編輯：孫承武）1120110

馬公市冬季旅遊新亮點的澎湖休憩園區今年以「玉兔迎春賀新歲」主題，配合兔年打造兔型藝術裝置，澎湖縣長陳光復（後中）10日邀民眾到園區一起迎春過好年。中央社 112年1月10日