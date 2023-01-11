寒冬送暖高市府贈年菜 助265個偏鄉弱勢家庭

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高雄市教育局11日在六龜區寶來國中舉行「112年偏鄉弱勢學童寒冬送暖．幸福團圓」活動，將年菜、紅包、福袋送給265個偏鄉弱勢家庭，孩子們也以實際行動表達謝意，將感謝各界關懷的心情寫在感謝卡上。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）為照顧偏鄉弱勢孩子過個溫暖年節，高市教育局今天「2023年偏鄉弱勢學童寒冬送暖．幸福團圓」活動，將年菜、紅包、福袋與滿滿關懷分享給265個偏鄉弱勢家庭，嘉惠410名學子。

捐贈活動今天在六龜區寶來國中舉行，分享豐盛年菜包括枸杞雞燉人參、吉祥富貴如意年糕、迎春八寶海鮮羹、經典白菜獅子頭、招財金元寶等佳餚。孩子們以實際行動表達謝意，將感謝各界關懷的心情寫在感謝卡，裝置成充滿愛與溫馨造型意象，期許自己善意延續，未來也能一起向外傳遞更多溫暖。

高雄市政府教育局與各級學校家長會長協會、中小學校長協會與高雄市員工消費合作社等，現場將年菜、福袋、應景紅包贈給弱勢學生與家庭。教育局主秘歐素雯說，這項致贈偏鄉弱勢孩子家庭年菜活動行之有年，感謝來自社會各界溫暖支持，讓身處偏鄉的孩子感受更多關注與關懷。

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活動邀請財團法人陳期教育事務基金會理事長蔡皆悅與書法家揮毫寫春聯，並結合寶來在地文化特色社區協會與人文關懷協會設攤展示，讓與會人士感受不同於閩南文化的農曆春節；現場也在寶來國中合唱團的天籟之音歌聲中，讓愛與關懷的氛圍在每個人心中留下最難忘回憶。

現場一道道象徵吉祥福氣應景餐點，來自高雄市餐盒食品商業同業公會成員共襄盛舉；中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會特別加碼1500罐米餅零食，讓偏鄉弱勢孩子在除夕團圓夜與家人共享一起守歲。（編輯：孫承武）1120111