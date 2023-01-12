環保署列管硃砂 致人於死最重可處無期徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

環保署12日正式公告將硃砂列管，未來若造成人體健康危害甚至致死，可處無期徒刑、併科最高新台幣1000萬元罰金。圖為台中盛唐中醫診所鉛中毒案，檢方查扣硃砂與鉛丹等相關證物。（檢方提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）行政院環境保護署表示，過去曾發生中醫混入禁藥硃砂，造成民眾鉛中毒的事件，今天正式公告將硃砂列管，未來若造成人體健康危害甚至致死，則可處無期徒刑、併科最高新台幣1000萬元罰金。

民國109年8月台中中醫診所混入禁藥 硃砂 硃砂小百科 硃砂小百科 硃砂主要成份為硫化汞，其中含有的砷、鉛、銻等都對人體有害，常夾雜雄黃、磷灰石、瀝青質。又稱辰砂、丹砂、赤丹、汞沙。

自古被認為有避邪作用，泛用於製作吉祥物或神像用以配戴或擺設。硃砂也是一種紅色染料，被用於中國傳統水墨畫及印泥等。

相關研究指出，一天內口服含硫化汞藥物超過262毫克即可導致慢性中毒；另有臨床報告顯示，使用硃砂可能會出現肝腎臟損害。

台灣自94年5月1日起禁止中藥用硃砂製造、調劑輸入、輸出、販賣或陳列。 資料來源：衛福部、維基百科 看更多 關閉 ，造成多名民眾鉛中毒。硃砂其實就是具食安風險疑慮化學物質「四氧化三鉛」，環保署今天將四氧化三鉛公告為關注化學物質，透過源頭管制，避免類似事件發生。

環保署今天新增列管3類15種關注化學物質，包含食安風險疑慮化學物質5種、爆裂物先驅化學物質8種及新興精神活性物質2種。為降低不當使用導致人體健康及環境危害，運作人須於113年2月1日前取得核可文件。

環保署解釋，硃砂若長期攝入，將累積於骨骼中造成鉛中毒，導致運動失調、癲癇、昏迷、腦病等神經病變或腎臟、心臟、生殖系統及內分泌系統等多種器官損傷。

其他列管食安風險疑慮關注化學物質，包括為縮短皮蛋製程曾大量添加之「一氧化鉛」、為冒充臭豆腐硫化物氣味所添加「硫化鈉」及添加於乳製品或醬油以延長保存期限「硫氰酸鈉」及「β-荼（萘）酚」。

本次列管的爆裂物先驅化學物質部分，包含曾被國際恐怖分子使用之硝油炸藥原料「硝酸銨鈣」，及國內爆炸犯罪案件曾拆解爆竹煙火類原料，製成土製炸彈，包括「過氯酸銨」、「過氯酸鈉」、「硝酸鈉」及「硝酸鈣」等。

另外，「硝基甲烷」及「疊氮化鈉」遇高熱或碰撞易發生猛烈爆炸；「磷化鋁」易與水或酸發生劇烈反應產生磷化氫，在高溫時會自燃並與氧化劑反應引起爆炸；皆依據物質特性列為具有危害性關注化學物質。

環保署並參據各國通報聯合國毒品與犯罪問題辦公室物質清單，優先列管未公告為毒品「1,4-丁二醇」及「海罌粟鹼」為關注化學物質。

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒告訴中央社記者，今天公告列管的這15種關注化學物質，經查國內共有743家業者有使用、運作，其中硃砂就占54家；新增列管的原因主要是在過去曾發生不當使用、或是國際上有共同規範。

謝燕儒指出，其實這些化學品是常見於各種製程中，如「1,4-丁二醇」其實是用於工程塑料的生產，而「海罌粟鹼」更是化粧品的原料。

謝燕儒表示，在公告前都已與業者溝通，15種物質公告為關注化學物質後，隨即禁止於網路等無法辨識交易當事人平台販賣，業者應於明年2月1日前取得核可文件，環保署也會協助、輔導。

謝燕儒強調，若未來仍有不肖業者不當使用，依法可處新台幣3萬至500萬元罰鍰；若是嚴重污染環境則可處100萬至500萬元；若致人於死者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科500萬元以上、1000萬元以下罰金。（編輯：張芷瑄）1120112