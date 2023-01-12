學測台大考場155身障生應試 備5間單人試場

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112學年度學科能力測驗將於13日登場，設在台灣大學、服務身心障礙學生的試場，共有151名學生應試。台灣大學教務處註冊組長李宏森（圖）12日下午示範試務單位提供的電腦輔具。中央社記者陳至中台北攝 112年1月12日

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（中央社記者陳至中台北12日電）112學年度學科能力測驗將於13日登場，設在台灣大學、服務身心障礙學生的試場，共有155名學生應試，並備有5間單人試場，提供給重病等特殊狀況考生使用。

今天下午2時到4時開放查看試場，台大試場則因服務身心障礙考生的緣故，給予較寬鬆的時間，同時也讓考生、家長能進入教室，仔細檢查應試環境和設備，如果發現有需要改善的地方，試務單位可立即提供協助。

台灣大學教務處註冊組長李宏森下午接受媒體聯訪指出，今年學測台大試場共有155名身心障礙考生，比去年多4名。以障礙別來說，人數最多的是學習障礙（42名），包含閱讀理解、空間知覺障礙等；次多是自閉症（31名），會提供電腦、語音播放器、耳塞、衛生紙等，讓學生能安心應試。

李宏森表示，近年申請身心障礙及重大傷病應考服務的考生越來越多，且申請項目也相當多元，今年台大除了博雅教學館外，還多開隔壁的普通教學館，並準備3間防疫備用試場。

李宏森表示，考生如果在今天午夜以前發現自己確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）或快篩陽性，可趕快通知大考中心，安排到專門的「居護考區」應試。如果是考試當天才確診，則通知原考區，將安排到原考區的備用試場應試。台大準備的備用試場是300人的大教室，能確保考生之間保持一定距離。

台大今年共準備5間單人試場，李宏森解釋，部分考生會不由自主吼叫，或是重病須帶呼吸器應試，擔心造成的聲響會影響其他考生。只要提出申請並經大考中心核准，試務單位都會盡力安排。

另外，去年（111學年度）學測首度改為新式答案卷且「卷卡合一」，有5766卷次忘記簽名。大考中心今年新增措施，監試人員逐桌巡視時若發現考生未簽名，會以小卡提醒。

大考中心主任周兆民日前在記者會上解釋，會這麼做是因為監試人員若出聲、逐一檢查簽名，恐影響周遭考生情緒，以小卡的方式較不干擾。

李宏森表示，除了新增的小卡，一共有4道程序提醒考生要簽名，包括每間教室門口、黑板上都會張貼醒目的提醒文字；監試人員巡視時，手上應考名冊背面也會寫明請考生簽名。（編輯：陳政偉）1120112