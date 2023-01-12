勞保紓困貸款已撥62億 年金給付、津貼春節前入帳

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（中央社台北12日電）勞動部今天表示，112年勞保紓困貸款已撥款逾新台幣62億元，會持續於農曆年前撥款、資格符合規定者會在19日前入帳；另外，勞保、職保、國保年金及老農津貼皆提早於19日入帳。

勞動部勞保局今天發布新聞稿表示，「112年勞工保險被保險人紓困貸款」已於7日截止受理，統計至今天上午，已核准9萬1000餘件，有6萬3000餘名勞工朋友申貸金額已撥款入戶，共計62億9000餘萬元。

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勞保局指出，20日起為農曆春節連續假期，為讓民眾安心過好年，112年勞保紓困貸款也將於農曆年前撥款，資格符合規定的被保險人在土銀完成開戶對保手續者會在19日前入帳；此外，各項勞保、職保、國保年金及老農津貼皆提早於19日入帳。

勞保局統計，目前正在領取勞保及職保年金給付（含老年年金、失能年金、遺屬年金）共164萬餘人，國保年金給付（含老年年金、遺屬年金、身心障礙年金、身心障礙基本保證年金、老年基本保證年金及原住民給付）共194萬餘人，老農津貼54萬餘人，預估將有412萬人可以於農曆年節前領到年金給付及津貼。（編輯：陳政偉）1120112