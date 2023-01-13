吳德榮：15日氣溫驟降冷到初一 北部平地低溫探8度

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氣象專家吳德榮13日說，15日氣溫驟降，16日起北部平地最低氣溫可降至8度左右。圖為台北市松山區街頭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮今天說，今明兩天北台灣高溫可達攝氏29度，15日氣溫驟降，16日起北部平地最低氣溫可降至8度左右；預估22日（初一）前受大陸冷氣團影響，但高山降雪條件差。

中央氣象局今天發布濃霧特報，台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、新竹及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度也較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天，大氣增暖；各地大多晴朗，白天微熱，北台灣最高溫升至29度、中南部更達30度以上，早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態；西半部及金馬外島容易起霧，應注意。

吳德榮指出，明天下午起因鋒面接近，大氣趨不穩定，中部以北偶有一些局部短暫降雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，15日凌晨鋒面抵達、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷；16日至18日受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定。

吳德榮提到，目前歐洲模式模擬的強度，台北氣象站約在12度上下，為「強烈大陸冷氣團」的機率略高於「大陸冷氣團」，北部平地最低氣溫仍可降至8度左右，應注意保暖；此波強冷空氣，高山氣溫不夠低，水氣也不足，降雪條件差。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，19日至22日仍受「大陸冷氣團」影響，期間冷空氣有減弱、增強的小變化，北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，桃園以南大多晴時多雲，北台灣偏冷，中南部早晚冷；但愈接近模式的期末，模擬調整愈頻繁，應繼續觀察。（編輯：管中維）1120113