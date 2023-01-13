紀錄片「星星之火2」上架 談媒體如何為永續盡力

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（中央社記者王心妤台北13日電）蕭同茲先生文化基金會紀錄片「星星之火2：風起-新聞人的永續使命」即日起在官網上架。延續首作聚焦新聞公共性，期待後疫情時代，談如何善用媒體影響力為永續盡一份力。

蕭同茲先生文化基金會為紀念中央通訊社創社社長蕭同茲所創，基金會長年關注台灣新聞在時代遭遇的挑戰，以及媒體該扮演的角色，2021年曾推出「星星之火-新聞人的一生志業」，訪問第一線新聞人，談如何在數位轉型下守護新聞核心價值，今年的「星星之火2：風起-新聞人的永續使命」延續探討新聞對社會影響力。

基金會今天發布新聞稿表示，新作以聯合國「2030永續發展目標」SDGs為標的，詢問重量級新聞人及永續意見領袖，台灣推動永續的挑戰及媒體扮演的角色。

基金會董事吳豐山在10日的首映會表示，新聞人堅持核心價值及真實報導，才能推動社會進步。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新說，媒體帶頭改變大眾的觀念，是台灣推動永續工作的重要動能。

卓越新聞獎基金會執行長邱家宜在紀錄片中表示，新聞媒體應優先服務代表進步價值的公共利益，持續關注議題，並追蹤報導，能讓社會有新的認知。

公視董事長胡元輝表示，追求永續是一種自覺，內心真正感受的價值及意義，媒體的重要在於能夠監督。（編輯：管中維）1120113