過年到香港走春 快篩24小時內陰性即可入境

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（中央社記者余曉涵台北14日電）今年農曆春節是邊境解封後的第一個過年，香港旅遊發展局表示，旅客只要持24小時內的快篩陰性證明，就可入境香港，邀請旅客在過年期間到香港走春。

香港旅遊發展局發布新聞稿表示，從台灣入境香港十分方便，台灣旅客現在只須在登機前提供24小時內做的快篩檢測陰性結果，便可登機來港，抵港後即可享受一系列活動，包括進入餐廳用膳、造訪景點等。

由於今年農曆春節是開放邊境後的第一個過年，香港旅遊發展局邀請旅客在過年期間赴香港走春。香港旅遊發展局說，「兔躍香港迎新春」活動由1月19日至2月5 日，一連18天在中環、金鐘、灣仔及尖沙咀四個沿海濱地點，設置以「福兔」及維港景緻為主題的新春大型裝置。

當中中環碼頭首度變身，巨型福兔躲在樓頂向大家打招呼迎新歲；金鐘添馬公園化身成奇幻花海，七彩多變的燈光點綴海濱，帶領旅客多角度欣賞維港天際線。

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港旅局說，即日起至2月5日每晚8時上演的「幻彩詠香江」，增添多元燈光效果，繼續舞動維港兩岸。新春活動期間，部分天星小輪還有驚喜彩蛋，乘客有機會在小輪上遇見「福兔」，一同遊維港，360度飽覽維港風光。

港旅局表示，香港農曆過年除了保留了傳統年節氣氛，也有不同於台灣的過節體驗，像是除夕夜可以感受滿滿的人潮湧向街頭和商場進行最後年終大採買，或是品嚐過年必吃的正港特色盆菜美食、逛年宵花市欣賞寓意吉祥的花卉為自己增添福氣，也可到黃大仙廟或車公廟祈求新年好運，甚至大年初三可以到沙田馬場參與農曆新年賽馬日試試手氣。（編輯：管中維）1120114