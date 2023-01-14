學測第2天 首節429考生確診安排居護考區

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（中央社記者陳至中台北14日電）今天是112學年度學科能力測驗第2天，根據大考中心統計，首節英文科確診考生共429人，分布於18個「居護考區」。另有37名考生臨時快篩陽性，安排在原考區的第2類防疫試場。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，今年學測仍不開放家屬陪考。但開放確診（輕症、無症狀）及快篩陽性考生應試。

今天登場的英文、國文2科，是文理組學生共同科目，選考學生最多。大考中心主任周兆民指出，上午首節英文，共有429名確診考生，實到425名，分布於18個居護考分區。

另外，第2類防疫試場是提供今天臨時快篩陽性考生使用，33個考分區開33間供37名考生使用，比昨天的18名考生多出一些。

周兆民解釋，今天英文考科99%考生都有選考，人數比昨天的考科多。疫情變化並非大考中心能夠掌控，但各界可以放心，第2類防疫試場預備的量很足夠。

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中午大考中心記者會上，媒體問及最近3年受疫情影響，未開放陪考，有學校教師主張未來也都不開放陪考。周兆民表示，這3年是防疫需求，感謝家長的配合和體諒，至於未來要如何，會再與社會溝通，盡可能營造一個最好的應試環境。

周兆民也提醒，根據中央氣象局預報，明天（15日）溫度會急遽下降，提醒考生多帶保暖衣物。尤其是北部考生，一定要注意早上開始，溫度就會一路下滑。（編輯：管中維）1120114