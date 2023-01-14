2023屏東熱博開幕 來看全台最大彩繪田

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2023屏東熱帶農業博覽會14日起至2月28日熱鬧展開，縣府表示，為迎接兔年，今年與「卡娜赫拉的小動物」合作，推出包含彩繪稻田、造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等系列活動，縣長周春米也歡迎闔家一起來屏東熱博熱鬧走春。（屏東縣政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月14日

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（中央社記者曾以寧屏東縣14日電）邁入第8年的屏東熱帶農業博覽會即日起至2月28日，展期45天，推出13大農業主題，為發揮屏東農業軟實力，在彩繪稻田種出全台最大不同造型的立體圖騰。

邁入第8年的屏東熱帶農業博覽會為每年春節旅遊一大盛事，縣長周春米今天致詞感謝農委會、縣議會與鄉親長期支持，讓熱帶農業博覽年年受到全國民眾喜愛；因應兔年，也感謝三貝多股份有限公司無償提供「P助及兔兔」圖案供縣府團隊使用，期待透過雙向合作，將屏東品牌再度推向國際。

周春米說，屏東為農業大縣，更是全台花卉、蔬果及畜漁產重要生產基地，為發揮農業軟實力，在彩繪稻田種出全台最大不同造型的立體圖騰，並將園區融入以花卉、蔬果、稻米、水果、雜糧等農作為元素，譜出美麗可食地景圖案，遊客可以在農業物產館2、3樓長廊觀賞彩稻田，館內有販售在地農漁特產品、熱帶觀賞魚等特展。

縣府資料，彩繪稻田使用國產彩稻品種，由農委會農業試驗所提供，分別為紫、白、黃、黑、綠共5色，由屏東縣稻米神農獎得主林清源，帶領屏東縣水稻育苗技術改良協進會團隊負責3D轉圖定位及種植，結合傳統農業與現代科技，以稻田為畫布，營造大型地景藝術。

縣府農業處今天新聞稿表示，迎接兔年，今年與「卡娜赫拉的小動物」合作，包含彩繪稻田、造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等系列活動，歡迎闔家一起來屏東熱博熱鬧走春。

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週邊活動包含早晨瑜珈、超人氣COSPLAY比賽、街舞比賽、農好彩稻餐桌、採果樂等節目。還有農林漁牧展示區與觀光市集，有石斑魚、檸檬、鳳梨、蜜棗、蓮霧、芒果等，現場可以看到高達5米的兔兔氣偶，以及屏東熱博限定圖像印章，集章後換卡娜赫拉的小動物貼紙，好拍好吃又好玩的春節行腳別錯過。

屏東熱博展出地點在屏東熱帶農業特色產業園區，時間從今起到2月28日（除夕休園），每天上午9時到下午5時。14、15日開幕前2天入園遊客，裝扮粉紅色服飾或是配件，即可獲得「卡娜赫拉的小動物」束口後背包作為紀念，數量有限送完為止。更多好康活動以及交通配套措施，可在官網「WWW.屏東熱帶農業博覽會.COM」或是「屏東農好」粉絲專頁查詢。（編輯：孫承武）1120114