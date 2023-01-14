嘉南新增3禽場確診禽流感 全台累計10場

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（中央社記者張雄風台北14日電）農委會今天表示，國內新增台南西港、佳里2禽場、嘉義溪口1禽場確診禽流感病毒，皆完成撲殺銷毀作業。統計今年至今確診及撲殺禽流感禽場案例共計10例。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞稿表示，台南市西港區1蛋雞場（1萬3590隻）、佳里區1紅羽土雞場（1萬9665隻）確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI）；另嘉義縣溪口鄉1鵪鶉場（2萬5429隻）確診H5N2亞型（b分支）HPAI，合計3場。

防檢局指出，上述禽場業依標準作業程序，完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。統計今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計10例（陸禽9場、鵝1場）。

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防檢局指出，明天鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，易造成禽隻緊迫，養禽場業者留意禽隻保溫與禽舍防鳥措施，並持續落實各項門禁管制，避免其他動物進出場區，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具落實進出消毒等生物安全工作，以降低疫情發生及擴散。

防檢局呼籲，業者每天應自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常、立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1120114