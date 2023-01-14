台南市2禽場禽流感 撲殺3萬3255隻雞

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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南2處禽場禽流感確診，台南市動保處13日完成撲殺紅羽土雞1萬9665隻、蛋雞1萬3590隻，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

台南市動物防疫保護處今天新聞稿表示，7日接獲2場養禽業者（佳里區土雞、西港區蛋雞）主動通報場內有異常死亡，當天立即派員至現場進行移動管制及疫情調查，並採樣送行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，隨即於13日完成撲殺。

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動保處表示，已強化禽流感相關防疫工作，並擴大養禽場禽流感監測採樣範圍，由原先撲殺場周邊半徑1公里內擴大到3公里內77場養禽場採樣監測；周邊1到3公里則擴大到3到5公里內98場養禽場訪視查核，並發放消毒水。

同時加強化製場死亡化製數量異常管控，回溯調查是否有疫情（養禽場化製量死亡率由2%調降至1.5%即前往採樣檢查），稽查化製車輛等清潔消毒，並持續派遣消毒車加強高風險區周邊公共區域消毒頻度，將環境中病毒降到最低。（編輯：孫承武）1120114