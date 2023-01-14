早安世界》金門馬祖成跳板 百億澳洲龍蝦走私進中國
金門馬祖成跳板 百億澳洲龍蝦走私進中國
澳洲在2020年要求追查COVID-19病毒來源惹惱中國，因而遭到貿易制裁，但澳洲人報（The Australian）發現，過去兩年有價值數合新台幣158億的澳洲龍蝦經由金、馬地區走私進入中國。報導指出，走私集團利用的水道起點與中國福建省的最短距離僅有10公里。香港曾是澳洲龍蝦走私中國的主要中繼站，2021年底被當局查獲之後，這項走私改以金馬為渠道，新鮮龍蝦先進口到台灣，再經這兩個外島走海路運交給中國。在中國宣布禁令之前的2019年，台灣進口14噸澳洲活龍蝦，到2022年，進口量達到1400多噸，可見走私中國數量之大。（看完整報導）
行政院核定捷運汐東線 新北：汐止20年期待將可實現
行政院13日晚間指出，為有效紓解北北基交通壅塞問題，行政院長蘇貞昌下午核定捷運汐東線綜合規劃案，並同意先行匡列新台幣278.46億元預算，用於啟動相關設計及工程發包。新北市政府捷運工程局說，汐東捷運可改善汐止交通，也提供基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，及延伸捷運民生線，也是汐止20年來期待。汐止東湖捷運銜接捷運文湖線的東湖站，行經內湖蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路向東，沿大同路穿過北二高與樟樹灣站及汐科站，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置終點站，沿途設站可轉乘基隆捷運與台鐵。（看完整報導）
蘇花公路大清水隧道坍方交通中斷 初估15日搶通
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口12日深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長的明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。同時，交通部航港局協調合富快輪、台北快輪及凱旋8號13日起至15日協助疏運花蓮及宜蘭間車潮，航程約3小時，人車免費搭乘。有遊客表示，因遇到坍方多了人、車搭船的體驗，也算苦中作樂。（看完整報導）
週末變天先有雨後降溫 中部以北低溫探12度
中央氣象局表示，14日白天天氣與13日類似，但下半天開始鋒面接近，晚間至15日清晨全台可能有短暫陣雨，15日清晨雨勢最顯著，白天起降雨逐漸減弱，接下來一週主要都是迎風面的北部、東半部有局部短暫雨的天氣。15日鋒面通過後冷氣團南下，全台漸冷，16、17日清晨氣溫最低，中部以北低溫約攝氏12度。（看完整報導）
立院朝野協商共識再延會至19日 處理特別條例與總預算
立法院長游錫堃13日上午召集朝野協商，各黨團同意立法院第10屆第6會期再延長至19日，處理行政院及各黨團、立委提出的有關稅收超徵全民共享法案，還有112年度中央政府總預算案等。國民黨團總召曾銘宗於朝野黨團協商作成結論前確認，再延會期間優先處理全民普發現金特別條例或總預算案，民進黨團總召柯建銘則表明要「先處理特別條例」。（看完整報導）
警員進出88會館飲宴惹議 刑事局副局長在內26人記過調職
媒體報導，2020年警政署前政風室主任黃錦秋、檢察官王涂芝和多名警員曾至位在台北市內湖區的「88會館」及某銀樓招待所唱歌，引發爭議。警政署13日表示，經查2018年、2020年共26名警察赴宴。警政署指出，會館雖非風紀場所，監視畫面也未出現特定對象，但因2次餐費由會館支付，違反公務員廉政倫理規範，決定懲處相關人員疏失，包括現任台北市警察局士林分局長吳慶鴻記過1次、現任警專校長鍾國文記申誡2次、現任刑事局副局長黃建榮記過1次，均調離現職。高等檢察署也公布調查報告，以黃錦秋、王涂芝2名檢察官2次無償接受招待，違反倫理規範，送交檢察官評鑑委員會個案評鑑。（看完整報導）
北大國發院報告：中國已有9億人染疫
北京大學國家發展研究院根據大數據模型估算，去年12月20日，中國大陸多地COVID-19疫情已達高峰。截至今年1月11日，全國感染率累積約64%，累計約9億人感染。報告估算，本輪累計感染率最高的前3個省份均屬於西部地區，第一是甘肅省約達91%，第二是雲南省約84%，第三是青海省約80%。（看完整報導）
龍捲風襲美1天逾30個 南部2州已知7死、萬人無電可用
美國國家氣象局統計，12日全美出現至少33個龍捲風。救援人員證實，南部阿拉巴馬州和喬治亞州至少有7人因此喪命。密西西比州、阿拉巴馬州、喬治亞州、田納西州、肯塔基州、南卡羅來納州和北卡羅來納州都曾發布龍捲風警告。受龍捲風肆虐影響，阿拉巴馬州和喬治亞州有數以萬計民眾無電可用。（看完整報導）
經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征
中華職業棒球大聯盟13日召開世界棒球經典賽（WBC）選訓會議後，公布36人集訓名單。旅外選手部分，除台灣隊總教練林岳平之前已公布的張育成、林子偉、王柏融、張奕、宋家豪和吳念庭，還有美職舊金山巨人隊的鄧愷威和匹茲堡海盜隊的鄭宗哲；中職5隊都有選手入選，最多的是桃猿和兄弟各7人。同時，林岳平欽點王威晨當隊長，希望王威晨號召選手、帶領新一代台灣隊。（看完整報導）
苦等不到器捐 父母「各捐一半肺」救女成全台首例
廖姓女童原本個性活潑，去年5月中旬因蜂窩性組織炎導致成敗血症，呼吸衰竭須依賴葉克膜維生長達4個月，苦等不到合適的器官。廖姓女童的父親說，當時女兒瀕臨死亡邊緣，因家住中部，只能每週末到醫院探視，看著女兒情況越來越差，聽到醫師提及有「人體之活體肺葉移植」新醫療技術，他和妻子決定捐肝救女，歷經近15小時馬拉松式手術，完成這次活體移植，也為台灣器官移植寫下里程碑。（看完整報導）
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