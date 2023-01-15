更多編輯台推薦新聞：
新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

安坑輕軌履勘待改善 春節後報交通部核定

2023/1/15 14:33（1/15 14:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
安坑輕軌確定無法在春節前通車。圖為十四張站。（中央社檔案照片）
安坑輕軌確定無法在春節前通車。圖為十四張站。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北15日電）安坑輕軌確定無法在春節前通車。新北市長侯友宜表示，交通部履勘須改善事項會在春節後把結果報給交通部核定，相信很快就能通車。

侯友宜今天視察中和區壽德滯洪池公園時接受媒體聯訪詢及安坑輕軌昨天履勘，看起來春節前沒辦法通車的問題。

侯友宜表示，交通部履勘安坑輕軌後認為還有6個小的地方還沒有改善，非常有信心在安全無虞保證下，這6個問題會很快解決，春節過後會再度把履勘改善結果再報給交通部核定，相信很快就可以通車。

媒體也詢及對捷運汐東線獲中央核定的意見，侯友宜表示，等了20年，過程雖有很多困難及挑戰，但讓汐止人辛苦了，等了那麼久。

他表示，面對新挑戰，中央和地方會齊心齊力做好，汐東線施工及財務計畫將報公共工程委員會核定後，儘速發包並以最快速度和效率趕快動工。

他表示，期待舊宗站和東湖站能銜接，希望捷運民生線、捷運東環段及基隆捷運能儘速獲中央核定動工，讓汐止交通擁擠問題能一勞永逸。

記者提及和鴻海集團創辦人郭台銘民調差距問題，侯友宜表示，對郭台銘之於國家認真努力貢獻都心存感激，大家一起為國、為民，努力地扮演不一樣的角色，好好的做事。（編輯：方沛清）1120115

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#安坑輕軌
#交通部
#侯友宜
延伸閱讀
安坑輕軌營運前須改6缺失 新北指春節前通車有困難專題／502公尺安心橋 安坑輕軌跨新店溪銜接環狀線軌道產業國產化比例提升 安坑輕軌逾4成見證翻倍
侯友宜
行政院核定捷運汐東線 新北：汐止20年來期待新北三鶯大橋改建 主橋1/15起開放通行
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族