安坑輕軌履勘待改善 春節後報交通部核定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北15日電）安坑輕軌確定無法在春節前通車。新北市長侯友宜表示，交通部履勘須改善事項會在春節後把結果報給交通部核定，相信很快就能通車。

侯友宜今天視察中和區壽德滯洪池公園時接受媒體聯訪詢及安坑輕軌昨天履勘，看起來春節前沒辦法通車的問題。

侯友宜表示，交通部履勘安坑輕軌後認為還有6個小的地方還沒有改善，非常有信心在安全無虞保證下，這6個問題會很快解決，春節過後會再度把履勘改善結果再報給交通部核定，相信很快就可以通車。

媒體也詢及對捷運汐東線獲中央核定的意見，侯友宜表示，等了20年，過程雖有很多困難及挑戰，但讓汐止人辛苦了，等了那麼久。

他表示，面對新挑戰，中央和地方會齊心齊力做好，汐東線施工及財務計畫將報公共工程委員會核定後，儘速發包並以最快速度和效率趕快動工。

他表示，期待舊宗站和東湖站能銜接，希望捷運民生線、捷運東環段及基隆捷運能儘速獲中央核定動工，讓汐止交通擁擠問題能一勞永逸。

記者提及和鴻海集團創辦人郭台銘民調差距問題，侯友宜表示，對郭台銘之於國家認真努力貢獻都心存感激，大家一起為國、為民，努力地扮演不一樣的角色，好好的做事。（編輯：方沛清）1120115