台鐵春節疏運售票率約43% 多時段仍有座位

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）春節假期從20日到29日共10天，台鐵疏運期從18日至30日。台鐵統計，目前售票率約43%，春節前2天返鄉及後2天返工時段，長程座位出售率較高，其餘很多時段都還有座位。

台鐵春節疏運期列車及加班車早已開放訂票，台鐵今天發布新聞稿，公布目前訂票情形。

台鐵指出，今年春節連續假期疏運期從18日至30日，共加開499列次，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個座位，整體運能較去年春節約提升12%。

目前訂票情形，1月18日至30日，全線共售出67萬張票，售票率約43%，除春節前1月19日、20日返鄉以及節後1月28日、29日返工時段中，長程座位售出約72%外，其餘時段班次均有座位可供訂票。

交通部長王國材今天在台鐵局長杜微、花蓮運務段段長吳金添及花蓮站站長楊舜安等人陪同下，視察花蓮站旅客疏運情形，並致贈水果慰勉台鐵人員，感謝在蘇花公路大清水隧道坍方搶通前，台鐵提供各項客貨運支援措施。

台鐵統計，這次疏運自1月12日至15日，台鐵加開宜蘭－花蓮區間快車42列次，4天以來該區段疏運旅客數達21萬2441人次，並啓動「蔬果北運」機制，協助東部地區果菜漁產北運。

王國材指示，接下來農曆新年假期疏運，台鐵務必強化車輛整備、加強路線及號誌設備巡檢、增加運能、提供旅客優質安全的服務。（編輯：張雅淨）1120115