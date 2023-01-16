推廣食農教育 農委會公布研提機制廣邀提案

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）繼食農教育法在民國111年5月4日公布施行，農委會今天公布112年食農教育推廣及創新整合計畫徵案簡章及相關作業原則等研提機制，歡迎各界於5月15日前提出計畫向其申請。

行政院農業委員會發布新聞稿指出，為攜手各界推動食農教育，落實食農教育法，今天公布「112年食農教育推廣計畫徵案簡章」、「112年食農教育創新整合計畫徵案簡章」及「農村產業跨域計畫及農村區域亮點計畫研提及審核作業原則」，促進全民共同參與。

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農委會表示，相關補助規範及申請期限等資訊，可至農委會食農教育資訊整合平台（https://fae.coa.gov.tw/）查詢，依「行政院農業委員會推行食農教育補助作業原則」第6點，於5月15日前檢具計畫向農委會申請。

農委會說明，食農教育推廣計畫自106年開始推動，截至111年已完成教材教案407套，辦理體驗活動688場次，課程及體驗活動計6萬2234人次參與。（編輯：張雅淨）1120116